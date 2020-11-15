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爭取半世紀的馬蘭部落文化廣場 正式啟用

聯合報 / 記者陳弘逸／台東即時報導
台東馬蘭部落文化廣場歷經半個世紀各方爭取之下，正式啟用。圖／台東市公所提供
台東馬蘭部落文化廣場歷經半個世紀各方爭取之下，正式啟用。圖／台東市公所提供

台東馬蘭部落文化廣場在各級民意代表、原住民委員會、台東縣政府及台東市公所進50年積極爭取下，於昨天正式啟用，台東縣長饒慶鈴長表示，縣府也會爭取經費妥善文化廣場周遭建設，讓文化廣場成為阿美族傳統文化傳承的場所。原民會主委夷將‧拔路兒也承諾，會陸續完成台東縣內29個聚會所，供聚會與族語文化傳承的場所。

台東市長張國洲表示，在馬蘭文化廣場的興建過程中，曾因水利會17坪用地而暫緩興建進度，因此，特別編列自籌款461萬，購買該地，才將馬蘭部落文化廣場後續工程完成。

張國洲還說，文化廣場可結合文化健康站、產業教學及母語傳承等場所，並凝聚族人情感，也能維繫阿美族文化。

饒慶鈴表示，聚會所興建首要的是土地取得，完成後將由原住民立委及原民會盡力協助興建，而馬蘭文化廣場就典範之一，尤其市公所購買水利會土地，縣府協助場內的土地整合，才能落成，但周邊仍有建設待完成，縣府也會爭取經費妥善文化廣場。

原民會主委夷將‧拔路兒表示，馬蘭文化廣場編列2198萬元，過程中幾經波折，在市公所以461萬價購水利會用地得以興建完成，至於原民會2016年至2023年，預計興建29所聚會所，現已完成9處，7處正在興建中，13個正在規畫，相信未來部落土地問題會足一解決，也能讓族人擁有自己的聚會所。

台東馬蘭部落文化廣場歷經半個世紀各方爭取之下，正式啟用。圖／台東市公所提供
台東馬蘭部落文化廣場歷經半個世紀各方爭取之下，正式啟用。圖／台東市公所提供

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