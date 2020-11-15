台東「慢」食節 善待人與環境

「2020台東慢食節活動」昨天下午在鐵花新聚落，以共同跳慢食操揭開序幕，現場除了40個主題店家外，另有「地方共好」攤位-台東聖母農莊；「公益推廣」攤位-Takec Pizza行動餐車，帶動這次慢食節的活動。

台東縣政府指出，由農業處經手辦理的「2020台東慢食節活動」，因應防疫新生活，8月以「勇健餐桌」為主題，延續「產地餐桌」與「吃在地、品當季」，向民眾宣傳並認識在地的料理文化。

縣府表示，由於今年受疫情影響，讓許多人反思追求「快」的速度、效益、效率的生活方式，是否是唯一且正確的價值，而台東則以「慢」來認同自我、重視在地文化、善待人與環境的價值，並透過料理來傳達「慢」的思維。

活動兩天登場的「特有種」餐桌，是由慢食料理達人，獻上「最有種」、也「最混種」的風味餐，有延續傳統風味的小米壽司、有原生種木虌果研發的德國麵疙瘩、還有洛神米釀紅藜冰淇淋及法式油芒千層酥等料理，供民眾品嚐。

台東縣長饒慶鈴也表示，台東山海環境孕育「最帶種」的食材，透過慢廚達人的巧思與巧手，創造出小米、紅藜、油芒、洛神、愛玉、木虌果等美味又永續的美食，廣邀縣民與遊客周末來台東享用。