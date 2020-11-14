頭城老街文化藝術季來體驗「自慢」不是慢、是擅長

宜蘭縣頭城鎮是開蘭第一城，擁有獨特且豐富文化底蘊，雪隧開通後，蛻變成適合深度文化之旅的迷人小鎮。由一群青年返鄉團隊策辦的第六屆頭城老街文化藝術季今天開幕，展開為期兩個周末的藝術活動，今年以《自慢。頭城》為主題，邀請移居頭城外國人和在地斜槓職人共5位參與，舉辦展覽、散策走讀及體驗活動等，讓大家細細體會頭城的美。

活動主題「自慢。頭城」，由翁基峯老師擔任策展人，翁老師表示，所謂「自慢」並不是字面上所看到的「緩慢」，這兩個字是日文漢字，指的是最擅長的事物。主辦單位這些年認真的挖掘，把在地樸質的珍珠挖掘出來，這些人讓頭城的藝術文化，轉化成當代生活的意義。

藝術季活動場域集中於老鎮長邱金魚故居－金魚厝邊以及頭城老街，總計包含移居頭城外國人和在地斜槓職人共5位參與，受邀藝術家有康懷工作坊康懷老師及康潤之父子搭檔、德安堂中藥房賴淑真老師、鉛筆馬丁老師及來自阿根廷藝術家明蓮花老師。

在金魚厝邊一樓展場展出3位藝術家作品，入門後映入眼簾是知名插畫家「鉛筆馬丁」(本名黃興芳)為這次藝術季新創作，主題為「頭城魅力四色」，分別以海藍，磚紅，稻黃，山綠四幅新作，代表頭城鎮的海天山色之姿，為藝術季拉開序幕；同在一樓展場還有頭城鎮上無人不曉的書法世家-康家，家傳「蘭陽第一筆」第三代康懷老師及第四代康潤之，共同聯展書法作品。

展場二樓是拼布藝師賴淑真的作品，同時也把上一代傳統手藝「謝籃」，重新用自己的擅長的拼布技術，詮釋疏於現代待嫁女兒心的輕盈感。二樓另一位國外藝術家來自阿根廷的「明蓮花」，講得一口流利的中文，有著強大的學習和探索力，7年前和先生Musaubach來到台灣，因喜愛山海更甚都市，從台北移居頭城，從事符合生態的樹皮布的製作。