全國柔力球錦標賽1千多人基隆競技 年輕、老年都愛打

109年全國柔力球錦標賽今天在基隆市立體育館熱鬧登場，來自全國各縣市50支柔力球隊伍共1千多名選手「以球會友」，台灣體育總會理事長鄭錦洲表示，柔力球是現在各社區最受歡迎的運動項目，不管年輕或年長的都愛玩，易學易打又有趣。

立委蔡適應表示，柔力球是大家非常喜歡的運動，基隆的柔力球人口是所有運動項目人口最多的，易學易打又能運動健康。前立委謝國樑也到場與阿公阿好互動熱絡，他說，柔力球的人口越來越多，很受到各個社區的歡迎。

台灣體育總會理事長鄭錦洲說，今天有來自全國各縣市50支隊伍參加，感謝體育署和市長林右昌、議會大力的支持，每年參加人數越來越多，從6年前的100多人，到今天1千多人，80、70多歲的阿公、阿嬤也都打得動，大家都愛玩，也可以表演。柔力球受歡迎的原因就是不分年紀，而且可以很柔軟，全身每個部位都可運動到，是近年來最夯的一項運動項目。