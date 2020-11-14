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基隆25個社區營造點與7區公所社造 成果展為社區提解方

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆25個社區營造點與7區公所社造，成果展為社區提解方。圖／基隆市政府提供
基隆25個社區營造點與7區公所社造，成果展為社區提解方。圖／基隆市政府提供

基隆25個社區營造點與7區區公所社造成果展，今天起至19日，上午9時至下午5時在文化中心大廳，展出資源調查照片、空間改造案例、藝術擾動社區等，樂活家族製作的臭肚魚、基隆港區內常見的象魚意象，川游在展區間，藉互動讓來訪民眾反思，我們與生活環境關係。

社區營造聯合成果展今天在文化中心大廳舉辦開幕式與園遊會，以議題導向展現成果，市長林右昌出席頒獎感謝各界夥伴熱情參與，展現基隆社造成果。

文化局長陳靜萍表示，基隆推動社造超過20年，今年推動社區營造點計畫，核心緊扣議題導向執行，是社造轉型首次嘗試，陪伴社區居民用不同的視角，觀察當地人、文、地、產、景特色，找出社區需要解決問題，也提供解方。

今年從「公共治理」、「世代前進」、「多元平權」、「社會共創」四大議題出發，計畫內容涵括尋找在地歷史、深根環境教育、倡議兒童遊戲權和傳承傳統文化等各式議題，體現市民草根社群力量，連結彼此協力，關注地方公共事務。

林右昌致詞說，今年成果展有四大主題，希望透過社造過程，讓更多市民參與自己社區公共事務，優秀社區團體，也是社會的力量，明年城博會將有更多人來基隆，他邀志工屆時來參與。

基隆25個社區營造點與7區公所社造，成果展為社區提解方。圖／基隆市政府提供
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基隆25個社區營造點與7區公所社造，成果展為社區提解方。圖／基隆市政府提供
基隆25個社區營造點與7區公所社造，成果展為社區提解方。圖／基隆市政府提供
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基隆25個社區營造點與7區公所社造，成果展為社區提解方。圖／基隆市政府提供
基隆25個社區營造點與7區公所社造，成果展為社區提解方。圖／基隆市政府提供
基隆25個社區營造點與7區公所社造，成果展為社區提解方。圖／基隆市政府提供

基隆港 社區營造 林右昌

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