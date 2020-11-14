經濟部全國優良市集評選 宜蘭綠九市場拿下三星獎

宜蘭市綠九市場今年參加經濟部舉辦的「優良市集暨樂活名攤評選」，首度獲得三星優良市集的亮眼成績，另有7家攤商拿下「樂活名攤」殊榮，市公所今天表揚的同時，逢適市場成立30周年慶也舉辦國際美食節，讓消費者感受傳統市場與國際美食的味蕾跳動。

今年度綠九市場參與「優良市集暨樂活名攤」評選，所有攤商都是首次參加即獲獎，其中包含三星「吾梅肉號(98號)」，二星「上洋魚行(86號)」、「慶美果菜行(92號)」、「日興自助餐(69號)」及「家庭精品五金(5號」」，一星「美英食品(68號) 」及「阿坤伯蔬菜行(50號」，讓綠九市場頓時顯得星光閃閃。

市公所頒發獎牌與獎金給攤商業者，今年是綠九市場成立滿30周年，同時配合舉辦「在市場環遊世界－綠九國際美食節」活動，邀請總舖師現場料理宴請大家享用台灣傳統辦桌美食，現場還有文創市集進駐，混搭傳統市場攤位，民眾消費集點就有機會抽中行李箱、炒菜鍋、特製紀念品等好禮。