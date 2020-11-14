影／大蒜是防疫植物？ 賴清德訪保種基地展冷笑話功力
副總統賴清德今天到花蓮，參觀台開洄瀾灣開心農場保種基地，聽野菜達人介紹原住民作物。看到各種植物種子時，賴清德展現冷笑話功力，開玩笑冒出一句「大蒜是防疫植物」，接著自己解答「因為吃了大蒜可以保持至少1公尺的距離」，笑翻眾人。不過，他稍後正色說，此行希望深入部落了解，才能真正幫原住民解決各項問題。
賴清德今天下午由總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）陪同來到花蓮，接連參訪位於吉安鄉的台開洄瀾灣開心農場保種基地、原鄉部落黃昏市集，也到花蓮市出席「百年洄瀾尋客味」活動。
在野菜達人吳雪月介紹下，賴清德認識木鱉子、小洋蔥、蕗蕎等多種原住民傳統植物，還有原住民常吃的苦茄，眾人也一同種下番杏種子。長年為復育原住民野菜、保存種子而努力的吳雪月說，原住民本來就很會吃野菜，後來她們發現這個東西非常重要，如果不保存種子，未來原住民的東西不知道在哪裡。
賴清德說，總統蔡英文交付他任務，對原住民轉型正義要深入到部落了解，未來開會的時候，才有辦法幫原住民解決各項問題。他今天很高興到花蓮，遇到為原住民野菜保種工作付出多年心力的吳雪月，吳雪月將原住民過去吃的食物保存下來，也播種栽植，讓大家都能吃到原住民日常生活吃到的食物，這對文化、食物的保存非常有意義，他特別來表示敬意。
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