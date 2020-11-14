快訊

拜登勝出對陸政策將「撥亂反正」？ 美媒：空想

淡水私大傳墜樓 男大生卡一樓木棧道骨折送醫

爭取逾20年 台東阿美族馬蘭部落聚會所今啟用

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東阿美族馬蘭部落族人20多年爭取，由原民會專案補助經費取回土地，並興建「馬蘭文化廣場聚會所」，今天下午3點正式啟用。記者尤聰光／攝影
台東阿美族馬蘭部落族人20多年爭取，由原民會專案補助經費取回土地，並興建「馬蘭文化廣場聚會所」，今天下午3點正式啟用。記者尤聰光／攝影

台東阿美族馬蘭部落族人20多年爭取，由原民會專案補助經費取回土地，並興建「馬蘭文化廣場聚會所」，今天下午3點啟用，上百位部落族人盛裝打扮，以辦喜事方式來共歡慶。原民會主委夷將‧拔路兒、縣長饒慶鈴受邀出席。

夷將‧拔路兒說，馬蘭文化廣場聚會所啟用，對阿美族文化傳承與發展具有重大意義，這也是原住民族落實土地轉型正義的一部分，未來，原民會對於原住民族社會、文化、教育傳承任務，將一一協助實現。

夷將‧拔路兒、台東縣長饒慶鈴、台東市長張國洲、立委劉櫂豪及鄭天財等人出席啟用儀式，一開始由馬蘭部落耆老進行祈福，隨後鳴放竹炮和部落族旗立竿，部落族人著阿美族傳統服飾，吟歌歡唱，和大家歡慶分享這份喜事。

部落耆老陽昇宏表示，聚會所現址土地早期為部落所使用，但民國43年由空軍總司令部借用後，因時空背景及法令變遷等因素，始終無法歸還馬蘭部落族人使用，經過20多年爭取，終於從100年起開始受到各級機關政府重視，並給予協助。

原民會表示，加速興建台東各部落聚會所，行政院運用花東基金先後核定自105年至112年總經費計3億元興建計畫，預計完成29處聚會所，目前已完工9座，另有施工中7處，還有13處正辦理用地變更及規畫設計作業中。

馬蘭部落族人搭建傳統竹炮，為活動儀式鳴炮帶來祝賀。記者尤聰光／攝影
馬蘭部落族人搭建傳統竹炮，為活動儀式鳴炮帶來祝賀。記者尤聰光／攝影
啟用儀式前，由馬蘭部落耆老進行祈福，告知祖靈好消息，並祝福活動平安順利。記者尤聰光／攝影
啟用儀式前，由馬蘭部落耆老進行祈福，告知祖靈好消息，並祝福活動平安順利。記者尤聰光／攝影
部落族人著阿美族傳統服飾，盛裝參加這場部落大喜事。記者尤聰光／攝影
部落族人著阿美族傳統服飾，盛裝參加這場部落大喜事。記者尤聰光／攝影

台東 阿美族 原住民

延伸閱讀

美麗灣建築物如何處置 饒慶鈴：一定委外經營

影／我出去！台東議員不滿縣府失約 怒砸名牌離場...縣長超尷尬

美麗灣建築物如何處理 饒慶鈴：絕不會變蚊子館

議員要求縣府停止知本光電開發程序 饒慶鈴：尊重建議

相關新聞

「天空之樹」花蓮90歲老榕染病斷根重生 盼成打卡景點

花蓮縣壽豐鄉月眉國小是僅27名學生的迷你小校，民國18年前遷校到現址，校內僅存樹齡90年的老榕樹染上俗稱「樹癌」的褐根病...

單親媽創「築夢丹寧」走入故宮販售 一針一線縫出自信

一群單親媽媽埋首於縫紉機間，來回裁切牛仔布，縫製獨一無二的「築夢丹寧」生活小物，或許是漁夫帽、背包、動物布偶等，每件商品...

社團臉譜／築夢家庭協會 單親媽縫出頭

一群單親媽媽埋首於縫紉機間，來回裁切牛仔布，縫製獨一無二的「築夢丹寧」生活小物，有漁夫帽、背包、動物布偶等，每件都兼具時...

花蓮擬訂畜牧場新法 將辦4場說明

卜蜂集團原預計在花蓮設養雞場，遭強烈抗議後喊停，但也喚起地方對畜牧場管理的重視。縣府委託台大參酌專家學者、環團及地方意見...

宜蘭碧候溫泉 部落未點頭 難營運

宜蘭縣南澳鄉碧候溫泉被譽為「秘境美湯」，但工程去年3月完工，至今仍未對外營運。南澳鄉代會昨發起連署，盼縣府盡速協助營運，...

基隆地下道漏水髒汙 議員促改善

基隆市議員童子瑋昨天質詢指出，市中心2處地下道漏水，有遊民睡覺，還有塗鴉和髒汙，與新竹車站地下道明亮寬敞、燈光指示完整、...

台東5鄉鎮缺高抗災基地台 NCC允建置

莫拉克風災後，國家傳播通訊委員會（NCC）從103年起在全台建置高抗災基地台，提升防災救災連結通訊，不過立委劉櫂豪發現台...

大基隆歷史成果展2古蹟開展 結合動畫、聲光與文史資料

基隆市文化局推動的「大基隆歷史場景再現整合計畫」，陸續開花結果，今天起為期1個月，在甫修復的市定古蹟要塞司令官邸與校官眷...

宜蘭11農會總幹事遴選登記 唯獨三星農會冒競爭者挑戰

全國各農會代表、理監事及總幹事改選將於明年辦理，總幹事遴選候選人11月9日至今開始登記，宜蘭各農會總幹事爭取連任，唯獨三...

花蓮新設畜牧場管理條例草案出爐 將辦4場說明會

卜蜂集團原本預計在花蓮設養雞場，遭民眾強烈抗議喊停，但也喚起地方對畜牧場管理的重視。縣府委託台大參酌專家學者、環團及地方...

中油漏油汙染花蓮須美基溪 環保局採樣送驗研議開罰

花蓮縣新城鄉須美基溪今散發刺鼻油味，疑遭到中油北埔油庫殘油汙染，中油坦言作業疏失，已布設攔油索、吸油棉處理；花蓮環保局人...

「吃飯免錢」早就有 宜縣原民議員：對原民生不公平

宜蘭縣政府推出「吃飯免錢」的免費營養午餐，但原住民縣議員陳傑麟發現原民籍學童，吃午餐本來就由中央補助，縣府福利政策照顧不...

熱門新聞

邀雲林「誠信碗粿」父女赴沙鹿擺攤 顏清標霸氣送50條蘿蔔粿

呼籲65歲抹去退休觀念 柯文哲：國家不可能養你20年

顏清標邀「誠信碗粿」父女沙鹿擺攤 800個不到2小時搶光

新社花海、台中國際花毯節登場 周邊交通管制至12月6日

注意！彰化縣10大肇事熱點 今年逾200多人車禍受傷

淡海輕軌藍海線明通車 有吃有玩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。