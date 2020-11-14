爭取逾20年 台東阿美族馬蘭部落聚會所今啟用
台東阿美族馬蘭部落族人20多年爭取，由原民會專案補助經費取回土地，並興建「馬蘭文化廣場聚會所」，今天下午3點啟用，上百位部落族人盛裝打扮，以辦喜事方式來共歡慶。原民會主委夷將‧拔路兒、縣長饒慶鈴受邀出席。
夷將‧拔路兒說，馬蘭文化廣場聚會所啟用，對阿美族文化傳承與發展具有重大意義，這也是原住民族落實土地轉型正義的一部分，未來，原民會對於原住民族社會、文化、教育傳承任務，將一一協助實現。
夷將‧拔路兒、台東縣長饒慶鈴、台東市長張國洲、立委劉櫂豪及鄭天財等人出席啟用儀式，一開始由馬蘭部落耆老進行祈福，隨後鳴放竹炮和部落族旗立竿，部落族人著阿美族傳統服飾，吟歌歡唱，和大家歡慶分享這份喜事。
部落耆老陽昇宏表示，聚會所現址土地早期為部落所使用，但民國43年由空軍總司令部借用後，因時空背景及法令變遷等因素，始終無法歸還馬蘭部落族人使用，經過20多年爭取，終於從100年起開始受到各級機關政府重視，並給予協助。
原民會表示，加速興建台東各部落聚會所，行政院運用花東基金先後核定自105年至112年總經費計3億元興建計畫，預計完成29處聚會所，目前已完工9座，另有施工中7處，還有13處正辦理用地變更及規畫設計作業中。
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