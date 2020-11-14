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「天空之樹」花蓮90歲老榕染病斷根重生 盼成打卡景點

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣月眉國小僅存的90歲老榕樹，染上褐根病後，由專家斷根重生，逐漸恢復生氣，長出嫩芽。記者王燕華／攝影
花蓮縣月眉國小僅存的90歲老榕樹，染上褐根病後，由專家斷根重生，逐漸恢復生氣，長出嫩芽。記者王燕華／攝影

花蓮縣壽豐鄉月眉國小是僅27名學生的迷你小校，民國18年前遷校到現址，校內僅存樹齡90年的老榕樹染上俗稱「樹癌」的褐根病，為留下部落世代人情感，校長廖仁藝力爭保存，獲縣府農業處大力協助，委託林業試驗所專家引進花東首創的切除工法，斷根的老樹被稱為「天空之樹」，治療後恢復生機，今天辦祈福會，全村湧入給予祝福。

「榕樹爺爺不要再生病了，因為我很喜歡你」，師生寫下祈福小卡，貼在校長室旁以老樹為圖樣、今天揭幕的馬賽克藝術牆前，稚嫩語句相當溫馨，部落頭目也為重生的老榕祈福，祈願繼續伸展枝葉，守護這片土地；農業處長吳昆儒、壽豐鄉長劉耀宗等人今天都到場給予祝福。

校長廖仁藝說，當年遷校後曾在校園種下18棵榕樹，可惜漸漸因病凋零，僅老榕存活，為世代師生遮風蔽雨；老樹站在村口，居民來來往往都會看到它，每年豐年祭外漂族人回鄉，最有記憶的也是這棵老樹。

4年前他發現老榕生病了，向林試所求援，林試所專家傅春旭博士親自來診斷，確認染褐根病，但要救活勢必需要大筆經費。廖仁藝心想，老樹是地方情感所繫，一定要救，很感謝農業處大力支持，讓老樹重現生機。

農業處保育與林政科長邱奕承說，老榕是縣府列管老樹，更是重要綠色資產，經籌措經費，由傅春旭博士與天蕊公司以花東首例切除工法技術進行老樹救治，老樹被斷除染病的樹根，再給予支撐，猶如浮在空中，成為「空中之樹」；悉心照料後，老樹慢慢長出氣根，是全台第二棵染褐根病以切除根部救活的案例，後續會做好防護措施，希望推廣成為生命教育的活教材，也盼民眾來到這裡打卡，聽聽老樹重生的故事。

救活老樹的林試所森林保護組研究員傅春旭，今天出席祈福會。他說，救活這棵老樹，前後花了約8、90萬元，雖然花費不貲，但老樹和地方連結很深，具有保留價值，這是金錢無法衡量的。

花蓮縣月眉國小師生寫下溫馨祈福小卡，祝願「榕樹爺爺」不要再生病了。記者王燕華／攝影
花蓮縣月眉國小師生寫下溫馨祈福小卡，祝願「榕樹爺爺」不要再生病了。記者王燕華／攝影
花蓮縣月眉國小將校長室旁牆面，以90歲「天空之樹」老榕為造成，拼貼成馬賽克藝術牆，今天揭幕。記者王燕華／攝影
花蓮縣月眉國小將校長室旁牆面，以90歲「天空之樹」老榕為造成，拼貼成馬賽克藝術牆，今天揭幕。記者王燕華／攝影
花蓮縣月眉國小僅存的90歲老榕樹，染上褐根病後，由專家斷根重生，有如「天空之樹」。圖／縣府農業處提供
花蓮縣月眉國小僅存的90歲老榕樹，染上褐根病後，由專家斷根重生，有如「天空之樹」。圖／縣府農業處提供

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