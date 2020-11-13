大基隆歷史成果展2古蹟開展 結合動畫、聲光與文史資料

基隆市文化局推動的「大基隆歷史場景再現整合計畫」，陸續開花結果，今天起為期1個月，在甫修復的市定古蹟要塞司令官邸與校官眷舍登場。策展團隊結合動畫影像、聲音採集與文史資料，能感受基隆古往和今來獨特的城市風貌。

基隆市文化局舉辦的大基隆歷史場景再現整合計畫年度成果展，即日起在中正路兩處市定古蹟登場，市長林右昌今天和文化局長陳靜萍前往參觀。展覽主視覺「浪花天」結合2019年基隆海洋文學獎不分類首獎，水手醫師曾元耀的新詩「鐵道巷的日子」，以文字結合視覺的跨文化呈現。

林右昌說，市民展場可以在要塞司令官邸看到描述基隆過去發展歷史的呈現，至於校官眷舍則是基隆的現在與未來發展的想像，如戶外的長生之海等，可以感受到策展人的用心。

文化局自2017年開始推動「大基隆歷史場景再現整合計畫」，文化局陳靜萍表示，基隆選擇用文化歷史來作為治理城市的價值，這次成果展更以文博會的規格，在現地融合歷史與當代基隆的人文場景，發掘在地智慧與城市的未來，感受基隆因海開始，因海而延續的城市生活感。

要塞司令官邸的「時光之廊」，以一道道似「洋流」意象帶出展覽的敘事線，是此次最吸睛的必看展區，數據流的形式引領這座城市站上歷史舞台，適合民眾打卡拍照的情境融入。

校官眷舍則以「眺望」為題，藝術家吳燦政、莊志維、知名花藝師林哲瑋與谷汩文化透過當代的角度，站在歷史基點上，融入在地人所熟悉的生活場景和這座城市的未來規畫。