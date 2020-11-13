宜蘭11農會總幹事遴選登記 唯獨三星農會冒競爭者挑戰

全國各農會代表、理監事及總幹事改選將於明年辦理，總幹事遴選候選人11月9日至今開始登記，宜蘭各農會總幹事爭取連任，唯獨三星地區農會總幹事謝志旭，爭取連任途中出現競爭者挑戰。

宜蘭縣包含縣農會在內共有11個農會，下午5點登記截止前，陸陸續續提交遴選資料完成登記，全縣11席總幹事有10人爭取連任。

連任者有縣農會陳誌銘、頭城鎮農會吳立民、礁溪鄉農會李淑芬、宜蘭市農會謝立賢、壯圍鄉農會陳玉華、員山鄉農會游長峰 、羅東鎮農會吳聰杰、冬山鄉農會黃志耀、蘇澳地區農會 黃燦然、三星地區農會謝志旭等人。

五結鄉農會則是因前總幹事李林欽7月屆齡退休，空下總幹事一職有3人登記。

這次農會總幹事遴選，較受矚目為三星地區農會，總幹事謝志旭是爭取連任的人員中，唯一出現競爭者挑戰者，預料遴選過程將備受矚目。