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花蓮新設畜牧場管理條例草案出爐 將辦4場說明會

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
業者在花蓮縣光復鄉新設養牛場，近日遭到部落民眾抗議。圖／報系資料照片
業者在花蓮縣光復鄉新設養牛場，近日遭到部落民眾抗議。圖／報系資料照片

卜蜂集團原本預計在花蓮設養雞場，遭民眾強烈抗議喊停，但也喚起地方對畜牧場管理的重視。縣府委託台大參酌專家學者、環團及地方意見，擬訂「新設置畜牧場管理自治條例」草案，近日公告，本月下旬將召開4場說明會。農業局長吳昆儒說，包括場區與住家距離、私人原保地是否納入規範等，都很歡迎民眾提出意見。

草案共7條，較重要條文為新設畜牧場距離商店、機關、學校、住宅、部落周界300公尺以上，且不得為所在地的鄉鎮市公所認定有影響環境衛生之虞；但也給予彈性，列入「有天然屏障且經所在地公所認定可確實區隔者，得視個案情況縮短距離限制」。此外，也要求應設置與毗鄰土地寬度至少1.5公尺以上隔離綠帶或空地。

縣府農業處今天表示，草案是縣府委託台大動物科學技術學系，參與東華大學法制建議書，花東縱谷環境保護大聯盟建議草案、花蓮縣畜牧產業大聯盟、花蓮縣議員自治條例草案及各縣市自治條例等，考量花蓮縣狹長地形與各鄉鎮環境及發展差異訂定。

因具急迫性，本月9日公告，預告期縮短為30天，本月25日上午在縣府社會福利館1樓大禮堂、下午在壽豐文康中心，27日上午在光復鄉光復國中體育館、下午在玉里鎮公所中正堂辦4場說明會。

農業處長吳昆儒說，「300公尺」是參考宜蘭縣100公尺、台東縣500公尺，折衷後的決定，民眾對於距離是否適當，或者原住民傳統領域內私人土地上的新設畜牧場，是否納入規範要遵守原基法21條的諮商同意權等，民眾都可以在說明會上提出看法，廣納民意修正後，希望趕在下月議會臨時會前送審。

他強調，新的自治條例不溯及既往，有15案已送件申請的新設畜牧場，仍依現行法規審查，以免影響業者權益，但會要求申請人填具切結書，未來一旦發現違反重大環保法規，會無條件撤銷其畜牧場登記證。

卜蜂一度打算在花蓮設場養雞，引發強烈反彈，縣府因此著手擬訂自治條例。圖／報系資料照片
卜蜂一度打算在花蓮設場養雞，引發強烈反彈，縣府因此著手擬訂自治條例。圖／報系資料照片
卜蜂一度打算在花蓮設場養雞，引發強烈反彈，縣府因此著手擬訂自治條例。圖／報系資料照片
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