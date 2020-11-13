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中油漏油汙染花蓮須美基溪 環保局採樣送驗研議開罰
花蓮縣新城鄉須美基溪今散發刺鼻油味，疑遭到中油北埔油庫殘油汙染，中油坦言作業疏失，已布設攔油索、吸油棉處理；花蓮環保局人員今獲報後趕往稽查，目前評估汙染面積約5平方公尺，已採樣送驗，若違規將依法裁處。
中油油銷部東區營業處副處長凌江奇今天表示，是人員作業時，不小心把殘料、廢油排入溪水，已布設至少兩道攔油索，投放大量吸油棉全力吸除油汙，至於作業不當的部分，內部正檢討處分。
據了解，因為軍方要更換油管，中油人員協助清理管內殘油，但外包司機回到北埔油庫後，卻沒有依照標準作業流程，在指定地點洗車，才導致殘油隨排水溝流入須美基溪，造成汙染。
縣府環保局秘書饒慶龍說，今天上午11時許接獲中油通知，稽查人員趕往處理，初步發現油漬屬於JP-8航空燃油，汙染溪水範圍約5平方公尺，沒有擴大趨勢。稽查員已採樣送驗，將檢查汙染是否超標，並比對中油通報時間，若違反規定，將依水汙染防治法裁處。
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