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「吃飯免錢」早就有 宜縣原民議員：對原民生不公平

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
中央補助原住民學生免費營養午餐，但縣議員陳傑麟發現免費午餐原民生早有補助，縣款照顧不到原民生，並不公平。圖為南澳高中上課情形。記者張議晨／攝影
中央補助原住民學生免費營養午餐，但縣議員陳傑麟發現免費午餐原民生早有補助，縣款照顧不到原民生，並不公平。圖為南澳高中上課情形。記者張議晨／攝影

宜蘭縣政府推出「吃飯免錢」的免費營養午餐，但原住民縣議員陳傑麟發現原民籍學童，吃午餐本來就由中央補助，縣府福利政策照顧不到原民學生，卻不斷打出「吃飯免錢」，是慷中央之慨做人情，要求縣府將原民生本應享有的預算，用於原鄉教育；對此，縣長林姿妙說，會對原住民學生特別照顧。

宜蘭縣國中、小學校營養午餐費用，由縣府編費預算支應，每年約2.4億元；不過，在這項政策實施前，原鄉學童符合資格者，都可以由中央原住民族委員會補助，原民生「吃飯免錢」政策實施的比政府還要早。

陳傑麟今在議會質詢時提出資料，發現全縣有2587名原民生，營養午餐本來就免費，不需再由縣府補助，每年在原民生部分，每人可幫縣府省下近2500萬元預算。

陳傑麟質疑，原鄉孩童享受不到縣府政策福利，但縣府卻不斷宣傳「吃飯免錢」，這是慷中央之慨，這不對，對原鄉孩童並不公平；他要求應將這筆經費，改編列其他教育經費，投注於學校，才能感受縣府政策美意。

對此，林姿妙說，縣府錢是花在刀口上，會對原住民學生特別照顧。教育處長王泓翔補充，原鄉地區師資都會優先考慮，如公費教師以大同、南澳為主，除了中央補助外，縣配合款也會全力配合，軟硬體等教育資源都有優先用於原鄉孩童。

原住民 營養午餐 林姿妙

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