登嘉明湖發表環保服裝 施堉霖：反思大自然
服裝設計師施堉霖將登頂台灣美麗高山湖泊嘉明湖，以「大地有愛」為主題發表環保概念設計的服裝。手法顛覆傳統思維，大膽的融合羽絨運動與高級訂製禮服，營造時尚又環保風格。
施堉霖今天表示，今年國際時裝周秀因疫情停擺，但引起人類反思，由於自然環境與汙染破壞生態，資源耗盡且大自然失去平衡，造成反撲。
為此，他想到在「天使的眼淚」嘉明湖的優美自然環境下，發表服裝設計，以現代舞蹈及藝術攝影融合大自然方式呈現。團隊今天已前往嘉明湖的登山步道上，預計在星期日（15日）發表。
嘉明湖位於台東縣海端鄉，海拔約3310公尺，是台灣湖泊中第二高的高山湖泊，僅次於3520公尺的雪山翠池。
施堉霖說，以「大地有愛」為主題，融合大自然孕育花草樹木及生命的偉大，體悟到人類不是支配萬物的主人，須學習謙卑懂得愛護及尊重大自然。
他說，此次設計理念以「圓」代表和諧、包容，設計手法融合羽絨運動與高級訂製禮服，營造出時尚的風格。面料使用符合環保認證的材質，並同時使用片狀羽絨，不失羽絨高保暖的特性，希望讓民眾看見羽絨產品設計的更多可塑性。
施堉霖說，服裝材料使用永續環保材質，凸顯追求時尚也愛地球環境的概念。服裝發表與走秀，將呼籲大眾環保減碳與維護自然資源。
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