北港朝天宮雙媽祖東巡花蓮 12/11登場

因疫情延後東巡的雲林北港朝天宮，確定將於12月到花蓮，預計會有雙媽祖出巡，分別在花蓮北區和在地港天宮媽祖合體「三媽遶境」，也將南下和玉里媽祖會合進行「四媽遶境」。

北港朝天宮原定今年2月到花蓮，當時疫情嚴峻，為避免群聚感染臨時喊停。花蓮港天宮董事長賴榮文今天指出，經廟方力邀，確定北港朝天宮將於12月11日至13日來訪，預計會有2尊媽祖抵達花蓮，分別和花蓮港天宮、玉里媽祖宮合體遶境。

賴榮文指出，這次媽祖遶境祈福路線橫跨北中南，是北港朝天宮媽祖300年來首度東巡花蓮，遶境路線特別安排2018年花蓮地震災區雲門翠堤大樓原址，為逝者祈福。

北港朝天宮祈福遶境路線今天出爐，12月11日下午4時從港天宮出發，行經北埔老街、美崙福慈宮、花蓮市公所、聖天宮、雲門翠堤大樓原址，晚上8時30分回到港天宮讓信徒鑽轎保平安。

12月12日上午路線為花蓮市區、吉安鄉遶境，開放鑽轎位置為客家文化會館、中原路及港天宮；12月13日南下至壽豐鄉、光復鄉、瑞穗鄉、玉里鎮及富里鄉，將在玉里和玉里媽祖合體，在玉里市區進行「四媽遶境」。