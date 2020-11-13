台東洛神花減產 因有囤貨價格未上揚

台東洛神花主要栽種地南迴線今年種植面積不到往年一半，但因去年產量暴增尚有囤貨，因此價格未見上揚。

台東縣南迴線是台東洛神花（萼）的主要產地，尤其是金峰鄉、太麻里鄉以盛產洛神花聞名，每年10月開始金峰鄉都會辦相關活動，洛神花萼也被稱無紅寶石。

目前進入了採收的季節，金峰鄉農民反映，今年鄉內種植洛神花的面積數量是最少的一年，而且今年廠商收購願意不高，少了契作，造成種植產量大減。

太麻里地區農會表示，107年洛神花的價格很高，導致去年農民都搶種，去年的那個量一下子爆出來，到後期就沒有中盤商收購。往年金峰鄉種植洛神花的面積大約30公頃，今年只剩1/3左右，有些農民除休耕或是轉作一些自己食用的作物。

太麻里地區農會總幹事莊慶輝表示，雖然今年產量少，但由於去年產量過剩，還有不少囤積庫存未銷售，因此今年市場收購價格變動幅度不大，和去年相同，濕洛神（捅過）1公斤新台幣50元，烘乾洛神1斤350元。

金峰鄉公所今年的洛神花季系列活動包括14日在嘉蘭運動公園辦理公益路跑活動；21日在正興多功能活動中心舉辦演唱會，最後壓軸則是28日歷坵小米學堂進行花季閉幕，台東縣長饒慶鈴及金峰鄉長蔣爭光歡迎民眾共襄盛舉。