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花蓮港天宮力邀 北港朝天宮媽祖300年來首度東巡雙媽會

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
雲林北港朝天宮轎班極有特色，下月將首度來到花蓮，是300年來首度東巡。圖／花蓮港天宮提供
雲林北港朝天宮轎班極有特色，下月將首度來到花蓮，是300年來首度東巡。圖／花蓮港天宮提供

繼去年邀請苗栗白沙屯拱天宮媽祖到花蓮遶境後，花蓮港天宮再邀請雲林北港朝天宮媽祖，下月到花蓮，是300年來第一次東巡。「雙媽會」車隊從北到南，也安排前往0206大地震倒塌的雲翠大樓原址，撫慰人心；3天的遶境活動，預計再度引起轟動。

北港朝天宮迎媽祖遶境活動從清代就盛行，陣頭儀仗包含報馬仔、哨角震威團及轎班會等，至今還穿著清代服飾，相當有特色。原本今年2月受吉安聖南宮邀請要東巡，可惜因疫情取消；花蓮港天宮慶祝37年宮慶力邀，終於促成北港朝天宮媽祖300年來第一次到花蓮。

港天宮今天表示，祈福遶境車隊預計12月11日下午4時從港天宮出發，行經北埔老街、美崙福慈宮、花蓮市公所、聖天宮、雲門翠堤大樓原址，晚間回到港天宮，讓信徒鑽轎保平安。

12日上午7時車隊接續從港天宮出發，在花蓮市外圍及吉安鄉遶境，到花蓮縣客家文化會館時將稍作停留並鑽轎，接著徒步遶境，從中正路，中原路到花蓮市金三角，晚間再回到港天宮駐駕休息。

13日車隊往中、南區出發，將經過壽豐國聖廟、溪口順民宮、鳳林鎮林榮碧雲寺、壽天宮、光復鄉的光復保安寺、瑞穗鄉青蓮寺、玉里鎮媽祖宮、富里義聖宮。在玉里鎮也將與玉里媽同行。

港天宮董事長賴榮文說，迎接37年宮慶，請來朝天宮媽祖，與港天宮媽祖同行遶境，為信徒祈福，特別安排0206地震最重嚴的災區雲翠大樓原者，為逝者祈福。

花蓮港天宮奉祀的媽祖靈驗，香火鼎盛，廟宇規模宏偉，是東台灣最大媽祖廟。每逢媽祖聖誕、安座大典宮慶，大批信眾湧入虔心祭拜。賴榮文說，港天宮有一尊高約5尺2、台灣最大尊的軟身媽祖，還有台灣唯一雙龍柱建築物、唯二的官媽祖等文物，極具特色。

雲林北港朝天宮轎班極有特色，下月將首度來到花蓮，3天遶境路線出爐。圖／花蓮港天宮提供
雲林北港朝天宮轎班極有特色，下月將首度來到花蓮，3天遶境路線出爐。圖／花蓮港天宮提供
雲林北港朝天宮轎班極有特色，下月將首度來到花蓮，是300年來首度東巡。圖／花蓮港天宮提供
雲林北港朝天宮轎班極有特色，下月將首度來到花蓮，是300年來首度東巡。圖／花蓮港天宮提供
花蓮港天宮雖然宮齡僅37年，但信徒眾多，廟宇雄偉。圖／港天宮提供
花蓮港天宮雖然宮齡僅37年，但信徒眾多，廟宇雄偉。圖／港天宮提供
花蓮港天宮供奉有全台最大尊的軟身媽祖。圖／港天宮提供
花蓮港天宮供奉有全台最大尊的軟身媽祖。圖／港天宮提供
雲林北港朝天宮轎班極有特色，下月將首度來到花蓮，3天遶境路線出爐。圖／花蓮港天宮提供
雲林北港朝天宮轎班極有特色，下月將首度來到花蓮，3天遶境路線出爐。圖／花蓮港天宮提供

媽祖 北港朝天宮 遶境

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