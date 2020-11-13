卡在部落未點頭 砸8300萬..宜蘭碧候溫泉蓋好2年養蚊

南澳鄉碧候溫泉被譽為「秘境美湯」，但工程去年3月完工迄今，經過兩個秋冬卻還未對外營運，南澳鄉代會今發起連署，盼縣府盡速協助營運，縣議員陳傑麟今在議會形容溫泉區是「養蚊」，要求縣府介入，議長張建榮也出聲「一個月內給交代！」對此，縣府工商旅遊處表示，基於「原基法」，碧候溫泉需經鄰近兩關係部落同意，會盡速推動營運。

碧候溫泉早期稱為四區溫泉，位於南澳溪上游，水質透明帶硫磺味，溫泉區四周青山環繞，有溪水流經，聽得到蟲鳴鳥叫，被因此被冠上「秘境美湯」美名。

溫泉區工程投入地方、中央補助款約8300萬元，設置設置6間家庭式湯屋，男、女裸湯各1間，2座SPA池，6個泡腳池，工程去年3月完工，但卡在鄰近的金岳、碧候部落都未召開部落會議點頭同意，使得溫泉區至今仍未營運。

至於為何兩部落不點頭？據了解，碧候溫泉行政區位於金岳村，但位置卻屬於碧候部落傳統領域，兩部落都被列為關係部落，但也因此對於關係部落認定有不同意見，使得會議至今仍未召開。

今上午南澳鄉代會開會時，多名代表提案決議，盼縣府讓溫泉區盡速對外營運，代表會質疑，溫泉區工程已經是「完成式」，工程完工才走部落會議程序，有邏輯謬誤，縣府應採編營運、邊檢討，對於部落才有幫助。

原住民縣議員陳傑麟質疑，碧候溫泉投入8300萬元，但完工兩年荒廢在那，形同「蚊子館」，去年縣府稱今年10月底就會營運，但顯然是空口說白話，反而推給「原基法」，應該積極推動營運，不要讓溫泉區形同虛設，不然對原住民一點照顧都沒有。

主持會議的張建榮，也在質詢期間出聲，要求縣長林姿妙應在一個月內給交代。林姿妙說，縣府團隊會檢討，盡快讓溫泉區上路。

縣府工旅處長李東儒補充，碧候溫泉區位於原住民傳統領域，經費主要來自於原民會，因此營運之前，基於「原住民基本法」21條，兩個關係部落同意後，才能正式營運。