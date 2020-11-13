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台東洛神花今年產量減少庫存多 價格和去年相同

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
金峰鄉公所已策劃2020百步之鄉紅金寶（洛神）系列活動，透過農產推廣行銷吸引遊客，為鄉民增加收益。記者尤聰光／攝影
金峰鄉公所已策劃2020百步之鄉紅金寶（洛神）系列活動，透過農產推廣行銷吸引遊客，為鄉民增加收益。記者尤聰光／攝影

台東縣金峰鄉進入洛神花採收，但今年栽種面積減少產量大幅縮水，農民原以為量少價格自然上漲，但卻和去年價格相同，大嘆賺不到錢。太麻里地區農會表示，主要庫存量多，今年價格變動幅度不大。

太麻里地區農會總幹事莊慶輝說，雖然今年產量少，但由於去年產量過剩，還有不少囤積庫存未銷售，因此，今年市場收購價格變動幅度不大，和去年相同，濕洛神（捅過）1公斤50元，烘乾洛神1斤350元。

金峰鄉為台東縣洛神主要產地，每年11月是採收季節，不過，往年金峰鄉種植洛神花的面積大約30公頃，今年只剩3分之1左右，產量大幅銳減，栽種農民認為產量少價格應會好一點，期待結果卻不如預期。

「價格不變，賺不到甚麼錢。」金峰鄉林姓農民說，庫存都沒銷售出去，很擔心自己栽種5分地的洛神，會沒有盤商來收購，就算有人收購，價格和去年一樣的話，沒甚麼利潤可賺，等於做白工了。

金峰鄉公所表示，已策劃2020百步之鄉紅金寶（洛神）系列活動，透過農產推廣行銷吸引遊客，為鄉民增加收益，同時也邀請相關廠商業者到產地，直接和農民接洽，以提升農友更多銷路空間。

台東縣金峰鄉進入洛神採收，但今年栽種面積減少產量大幅縮水，農民原以為量少價格自然上漲，但卻和去年價格相同，大嘆賺不到錢。記者尤聰光／攝影
台東縣金峰鄉進入洛神採收，但今年栽種面積減少產量大幅縮水，農民原以為量少價格自然上漲，但卻和去年價格相同，大嘆賺不到錢。記者尤聰光／攝影

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