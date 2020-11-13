台東洛神花今年產量減少庫存多 價格和去年相同

台東縣金峰鄉進入洛神花採收，但今年栽種面積減少產量大幅縮水，農民原以為量少價格自然上漲，但卻和去年價格相同，大嘆賺不到錢。太麻里地區農會表示，主要庫存量多，今年價格變動幅度不大。

太麻里地區農會總幹事莊慶輝說，雖然今年產量少，但由於去年產量過剩，還有不少囤積庫存未銷售，因此，今年市場收購價格變動幅度不大，和去年相同，濕洛神（捅過）1公斤50元，烘乾洛神1斤350元。

金峰鄉為台東縣洛神主要產地，每年11月是採收季節，不過，往年金峰鄉種植洛神花的面積大約30公頃，今年只剩3分之1左右，產量大幅銳減，栽種農民認為產量少價格應會好一點，期待結果卻不如預期。

「價格不變，賺不到甚麼錢。」金峰鄉林姓農民說，庫存都沒銷售出去，很擔心自己栽種5分地的洛神，會沒有盤商來收購，就算有人收購，價格和去年一樣的話，沒甚麼利潤可賺，等於做白工了。