和外籍師說英文打籃球學生興奮 國教署引進外師進基中

基隆唯一申請到國教署引進外籍英語教師教學的在國立基隆高中，許多學生上起外師的課都很興奮、開心，學生勇敢開口說英語，發現不再是一件困難的事。外師課程著重趣味的分組討論及個別化教學，常和學生一對一conversation，課後老師還會跟學生一起打籃球，讓校園增加異國色彩，也更加活潑了。

基隆中學今天指出，最近大家都可以看到有一位外籍教師的身影出現在基中，他就是長駐外籍教師Steven，今年8月從美國加州來的外籍英語教師，負責高一、二每周1堂的英語課程。協同教學3個多月來，學校發現成效相當不錯，基隆唯一申請到國教署引進外籍英語教師教學的只在基隆高中，讓學生英文學習有的新體驗。

教務處表示，許多學生們上起外師的課都超級興奮、開心，因為只要敢開口，就會發現開口說英語不再是一件困難的事。外師課程設計不僅有著趣味的分組討論課程，Steven老師也很注重個別化教學，常常與學生進行一對一conversation，課後老師還會跟學生一起打籃球，外師的加入使校園變得更活潑並增添些許異國色彩。

Steven老師說，「我不喜歡誇耀自己，但如果一定要說，工作上方面都非常準時，工作外的話我喜歡面對挑戰。｣他總是想盡辦法來協助基中孩子提升英文。

教務處指出，Steven老師認為，大多數的學生在英文口說上是非常有潛力的，或許他們之中有些人是缺乏動機，有些人是缺乏知識，有些人是缺乏動力，但他們都是有很好的潛力，假以時日，一定能說出一口流利的英語。