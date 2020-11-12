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科普論壇、國際青年海廢論壇開幕 李遠哲：地球超載

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
2020科普論壇、國際青年海廢論壇今在基隆國立海科館開幕，中央研究院前院長李遠哲（左四）出席，並發表專題演講。圖／海科館提供
2020科普論壇、國際青年海廢論壇今在基隆國立海科館開幕，中央研究院前院長李遠哲（左四）出席，並發表專題演講。圖／海科館提供

2020科普論壇（PSEC）暨國際青年海廢論壇（IMLFA）今天在基隆國立海科館開幕，中央研究院前院長李遠哲以「超載的地球與人類的未來」為題演講，指人類社會已過度開發，須尋找不一樣的發展模式，並學會儲存與轉化太陽給我們的能量，超國界共享資源。

海科館主辦的科普論壇，為今年第一屆台灣科學節重要論壇之一，核心主題為「我的地球，我來關懷（Our earth，we care）」，並結合「國際青年海廢論壇」，雙論壇吸引兩百多人。

李遠哲和教育部前部長曾志朗、教育部青年發展署長陳雪玉、海委會海洋保育署副署長宋欣真、海科館長陳素芬、國立科學工藝博物館長陳訓祥、國立海生館長陳啟祥、國立台灣科教館長劉火欽、國立科博館長孫維新等人出席雙論壇開幕儀式，共同關心全球環境議題。

李遠哲在「超載的地球與人類的未來」演講中說，全球環境面臨的危機，人類需努力讓地球不要惡化太快。這是全球性的問題，需要有全球性組織共同處理，尋找不一樣的發展模式，共享太陽給我們的能量。

海科館表示，這次論壇的核心主題為「我的地球，我來關懷」，規劃的議題包含如何運用新科技推廣科普、108課程綱要科普實施因應措施，以及面對地球環境惡化如何獲得解決方案等。

國際青年海廢論壇在行政院環保署、科技部支持下，由海科館規劃及邀請台、日、美共18組高中生，針對當地海洋廢棄物進行淨灘、調查與探索，並試著解決海洋廢棄物問題，讓青年學子共同參與及跨國交流。

海科館說，全球肺炎病毒傳播及如何保育目前瀕臨不可回復狀態的全球環境議題，需要全球共同面對。雙論壇同時提及海洋廢棄物及如何從源頭讓地球的環境避免繼續惡化，這是下一個世代共同面臨的考驗。

2020科普論壇今在基隆國立海科館開幕，中央研究院前院長李遠哲以「超載的地球與人類的未來」為題演講。圖／海科館提供
2020科普論壇今在基隆國立海科館開幕，中央研究院前院長李遠哲以「超載的地球與人類的未來」為題演講。圖／海科館提供

海科館 青年 館長

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