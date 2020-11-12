科普論壇、國際青年海廢論壇開幕 李遠哲：地球超載

2020科普論壇（PSEC）暨國際青年海廢論壇（IMLFA）今天在基隆國立海科館開幕，中央研究院前院長李遠哲以「超載的地球與人類的未來」為題演講，指人類社會已過度開發，須尋找不一樣的發展模式，並學會儲存與轉化太陽給我們的能量，超國界共享資源。

海科館主辦的科普論壇，為今年第一屆台灣科學節重要論壇之一，核心主題為「我的地球，我來關懷（Our earth，we care）」，並結合「國際青年海廢論壇」，雙論壇吸引兩百多人。

李遠哲和教育部前部長曾志朗、教育部青年發展署長陳雪玉、海委會海洋保育署副署長宋欣真、海科館長陳素芬、國立科學工藝博物館長陳訓祥、國立海生館長陳啟祥、國立台灣科教館長劉火欽、國立科博館長孫維新等人出席雙論壇開幕儀式，共同關心全球環境議題。

李遠哲在「超載的地球與人類的未來」演講中說，全球環境面臨的危機，人類需努力讓地球不要惡化太快。這是全球性的問題，需要有全球性組織共同處理，尋找不一樣的發展模式，共享太陽給我們的能量。

海科館表示，這次論壇的核心主題為「我的地球，我來關懷」，規劃的議題包含如何運用新科技推廣科普、108課程綱要科普實施因應措施，以及面對地球環境惡化如何獲得解決方案等。

國際青年海廢論壇在行政院環保署、科技部支持下，由海科館規劃及邀請台、日、美共18組高中生，針對當地海洋廢棄物進行淨灘、調查與探索，並試著解決海洋廢棄物問題，讓青年學子共同參與及跨國交流。