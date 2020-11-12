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母山羌疑懷孕生病動不了 巡山員公主抱送醫

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣海端鄉紅石林道昨1隻疑似懷孕生病的母山羌動彈不得，巡山員見狀立即抱上車緊急送醫治療。圖／邱曉徵提供
台東縣海端鄉紅石林道昨1隻疑似懷孕生病的母山羌動彈不得，巡山員見狀立即抱上車緊急送醫治療。圖／邱曉徵提供

台東縣海端鄉紅石林道昨有巡山員發現1隻疑似懷孕生病的母山羌動彈不得，巡山員見狀立即抱上車，送往池上鄉WildOne「野灣野生動物醫院」診斷，獸醫師診斷研判可能懷孕，14日超音波檢查才能確定。

「母山羌溫馴到讓他很驚訝！」台東林管處助理邱曉徵說，他巡山看到時，母山羌都沒有驚嚇的反應，過去抱住也沒掙扎，直覺母山羌不是懷孕、就是生病了，擔心被其他動物攻擊，和同事一起把牠送醫。

WildOne「野灣野生動物醫院」獸醫師綦孟柔表示，診斷後母山羌只有頭部下巴有傷口，但沒有大礙，體重約9公斤，一般則為6公斤，肚子確實有鼓起，很可能懷孕，但還要用超音波檢視，星期六應會有檢查結果。

綦孟柔說，山羌警覺性高，只要感覺周遭環境不對，或著有人靠近，立刻逃離現場，這隻母山羌不但沒逃跑，被抱了也沒掙扎，確實令人驚訝。

獸醫師 懷孕 動物醫院

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