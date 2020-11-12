體驗最夯台東熱氣球 高雄美麗島站遇見鐵花新聚落

國旅熱潮不斷，臺東熱氣球嘉年華更創下十年以來最高觀光人次紀錄，為了延續臺東觀光熱度，臺東縣府交觀處將臺東最夯的熱氣球以及著名的鐵花村，統統搬到了高雄的美麗島光之穹頂捷運站展覽，從今天起一連四天民眾不但可以透過「熱氣球外送VR胖卡」身歷其境的體驗臺東熱氣球嘉年華路線，也可以在比照實景搭建的佈景中體驗台東鐵花村的音樂魅力，主辦單位還加碼準備了20萬枚臺東金幣以及紅烏龍茶、初鹿牛奶風味雪餅、手工皂…等池上關山線的經典伴手禮及小吃，要讓給高雄的民眾感受體驗台灣好行路線魅力。

臺東縣交觀處表示，年底南廻鐵路電氣化通車後，高雄到台東的車程時間縮減至2小時，歡迎高雄的民眾多多來台東體驗台東的魅力，並可利用台灣好行公車直達各個景點，還能享有超過30家以上店家優惠或景點門票折扣，心動趕快行動，快為自己安排一趟好行假期吧！ 臺東縣府交觀處將臺東最夯的熱氣球以及著名的鐵花村，統統搬到了高雄的美麗島光之穹頂捷運站展覽，可以在比照實景搭建的佈景中體驗台東鐵花村的音樂魅力。圖／台東縣府提供 臺東縣府交觀處將臺東最夯的熱氣球以及著名的鐵花村，統統搬到了高雄的美麗島光之穹頂捷運站展覽，可以在比照實景搭建的佈景中體驗台東鐵花村的音樂魅力。圖／台東縣府提供