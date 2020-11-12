快訊

「冠軍牛肉麵用萊牛」惹怒業者 政院發言人丁怡銘致歉了

台美經濟對話20日登場 王美花證實將有望簽署MOU

體驗最夯台東熱氣球 高雄美麗島站遇見鐵花新聚落

攝影中心 / 記者劉學聖／台東即時報導
臺東縣府交觀處將臺東最夯的熱氣球以及著名的鐵花村，統統搬到了高雄的美麗島光之穹頂捷運站展覽，民眾可以透過「熱氣球外送VR胖卡」身歷其境的體驗臺東熱氣球嘉年華路線。圖／台東縣府提供
臺東縣府交觀處將臺東最夯的熱氣球以及著名的鐵花村，統統搬到了高雄的美麗島光之穹頂捷運站展覽，民眾可以透過「熱氣球外送VR胖卡」身歷其境的體驗臺東熱氣球嘉年華路線。圖／台東縣府提供

國旅熱潮不斷，臺東熱氣球嘉年華更創下十年以來最高觀光人次紀錄，為了延續臺東觀光熱度，臺東縣府交觀處將臺東最夯的熱氣球以及著名的鐵花村，統統搬到了高雄的美麗島光之穹頂捷運站展覽，從今天起一連四天民眾不但可以透過「熱氣球外送VR胖卡」身歷其境的體驗臺東熱氣球嘉年華路線，也可以在比照實景搭建的佈景中體驗台東鐵花村的音樂魅力，主辦單位還加碼準備了20萬枚臺東金幣以及紅烏龍茶、初鹿牛奶風味雪餅、手工皂…等池上關山線的經典伴手禮及小吃，要讓給高雄的民眾感受體驗台灣好行路線魅力。

臺東縣交觀處表示，年底南廻鐵路電氣化通車後，高雄到台東的車程時間縮減至2小時，歡迎高雄的民眾多多來台東體驗台東的魅力，並可利用台灣好行公車直達各個景點，還能享有超過30家以上店家優惠或景點門票折扣，心動趕快行動，快為自己安排一趟好行假期吧！

臺東縣府交觀處將臺東最夯的熱氣球以及著名的鐵花村，統統搬到了高雄的美麗島光之穹頂捷運站展覽，可以在比照實景搭建的佈景中體驗台東鐵花村的音樂魅力。圖／台東縣府提供
臺東縣府交觀處將臺東最夯的熱氣球以及著名的鐵花村，統統搬到了高雄的美麗島光之穹頂捷運站展覽，可以在比照實景搭建的佈景中體驗台東鐵花村的音樂魅力。圖／台東縣府提供
臺東縣府交觀處將臺東最夯的熱氣球以及著名的鐵花村，統統搬到了高雄的美麗島光之穹頂捷運站展覽，可以在比照實景搭建的佈景中體驗台東鐵花村的音樂魅力。圖／台東縣府提供
臺東縣府交觀處將臺東最夯的熱氣球以及著名的鐵花村，統統搬到了高雄的美麗島光之穹頂捷運站展覽，可以在比照實景搭建的佈景中體驗台東鐵花村的音樂魅力。圖／台東縣府提供

熱氣球嘉年華 台東 台灣好行

延伸閱讀

高雄瑞北夜市熄燈 經發局研擬公布落日攤商

熱水器裝「陽台」不算室內 男女吐白沫高雄房東起訴

高雄蓮池潭整體景觀欠管理 陳其邁：成立專案小組處理

高雄看好夜間經濟 從衛武營到駁二可望成主力

相關新聞

影／車窗未關好 太魯閣獼猴闖入吃煎餃兩猴把風全都錄

太魯閣國家公園台灣獼猴數量不少，近日有民眾將車停在白楊步道停車場，車窗未關妥，遭台灣獼猴聞到食物味道，闖入車內偷吃煎餃，...

台東慢食評鑑結果出爐 2家共獲慢食3星獎

台東縣府主辦2年一次的台東慢食評鑑，結果今天出爐，長濱鄉「畫日風尚Sinasera 24」與延平鄉「烏尼囊多元文化工作坊...

宜蘭「天菜」民代脫了！為幫家扶弱勢童首獻健美六塊肌

宜蘭市31歲市民代表連聖懷擁魔鬼身材，被女性選民視為「天菜」，這次他為了宜蘭家扶中心，褪下半身衣裳，自費拍攝公益月曆，扣...

花蓮火車票一票難求 縣議員建議節日加開公路返鄉專車

東部鐵路火車票一票難求，是不少花蓮人心中的痛，縣政府在重要節日開辦返鄉專車，包火車載縣民返鄉；縣議員張美慧今天建議，可增...

老鷹基隆港覓食屢落空 原來腳爪纏魚鈎

蔡姓鳥友到基隆港拍攝黑鳶（老鷹）英姿，發現有隻黑鳶覓食行為怪異，多次俯衝都撲空，放大照片檢視才發現，牠的腳爪竟纏上魚鉤，...

田徑場改建3度流標 基市議員：等到花兒都謝了仍沒動靜

基隆市政府發包改建市立田徑場3度流標，基隆市議員陳宜今在市議會質詢時說，民眾期待新運動場，沒想到「等到花兒都謝了」仍無動...

台東縣府打造共融式社區照顧關懷據點3.0 正式啟用

台東縣府打造「共融式社區照顧關懷據點3.0」昨正式啟用，讓無齡、雙照（照顧者與受照顧者）、遠距等服務分享給每一個關懷站的...

國小埋在深山中..1把開山刀＋40年思念7旬校友找回母校

宜蘭縣大同鄉土場國小1978年撤校後，校園就此埋沒在深山的荒煙蔓草中，去年老校友廖文龍靠著盤據心中數十年的思念，帶著妻子...

塵封41年！ 7旬校友深山返校 宜蘭土場國小重見天日

塵封超過40年的宜蘭縣土場國小，因為老校友的鍥而不捨，循著當年上學路披荊斬棘，終於讓母校重見天日，上演溫馨版的「返校」。

發現臺灣／海系微旅行：走讀百年南方澳

臺灣四面環海，擁有豐饒的海洋資源，商港、漁港不計其數，海洋產業發展十分完整。世界第二大洋流黑潮由南而北流經臺灣海域，形成漁場，吸引洄游魚類，常年在東部海域棲息，如鯖魚、鰹魚等，造福臺灣漁民。

從山線玩到海線 精彩臺東11月看國際衝浪決戰英姿

臺東縣長饒慶鈴熱情邀約，初冬來臺東，豐收祭+經典賽事別錯過！秋收冬藏，東北季風吹起，臺東也進入收穫滿滿的下一季，從稻米到漁獲，從山線到海線，加上國際經典運動賽事，臺東的11月，讓你好吃好玩好精采。

台東幸福住宅 縣府判賠提上訴

台東縣政府興建300戶「幸福住宅」 延遲交屋，有承購戶提告向縣府要求解約、求償違約金，其中一戶勝訴，一審法院判縣府要賠近...

熱門新聞

誇張！曾被譽全球「最美小徑」見晴古道人為垃圾竟成堆

前鎮瑞北夜市營業屆期 攤販臨時被告知「今是最後一夜」

環狀線首階吸轉乘 不如預期

70歲老校友荒煙漫草中找到校門…塵封41年 宜蘭土場國小重見天日

全球「最美小徑」 見晴懷古步道垃圾成堆

台南各農會總幹事周五截止登記 下營學甲競爭激烈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。