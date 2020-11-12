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影／車窗未關好 太魯閣獼猴闖入吃煎餃兩猴把風全都錄
太魯閣國家公園台灣獼猴數量不少，近日有民眾將車停在白楊步道停車場，車窗未關妥，遭台灣獼猴聞到食物味道，闖入車內偷吃煎餃，車頂還有猴子「把風」，過程全被遊客錄下。太魯閣國家公園管理處今天提醒民眾與猴共好新四不：不餵食、不接觸、不挑釁、食物不外露。
「你的煎餃被偷吃了」一名網友昨天在臉書分享在太魯閣白楊步道拍攝的影片，畫面中一隻獼猴坐在無人的車內，在副駕駛座先是撕扯衛生紙，接著從地下拿起一袋車主遺留在車內的煎餃，先動手翻一翻、嗅聞一下，接著開心張口大啖，在車頂還有兩隻獼猴賊頭賊腦探看。
太管處副處長陳乾隆說，台灣獼猴對食物的味道十分敏感，一旦被牠們發現有食物，就會想辦法取得，過程中也可能會發生傷害遊客的行為，建議遊客離開車子的時候，務必檢查車窗是否緊閉、也要上鎖。
他也提醒，園區內禁止餵食野生動物，若違反規定，依國家公園法，可開罰最高3000元。希望民眾秉持「不餵食、不接觸、不挑釁、食物不外露」，與猴共好，保持適當的安全距離。
太管處園區內的台灣獼猴數量不少，從低海拔到中高海拔都有，尤其天祥遊憩區因有餐廳、遊客人數也多，不時可見台灣獼猴討食，也發生過猴子為強搶食物傷人的前例。太管處表示，都持續派志工定點監測，一旦發現猴子行為失序，會捕捉後異地野放。
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