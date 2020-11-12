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美麗灣建築物如何處置 饒慶鈴：一定委外經營

中央社 / 台東縣12日電

台東縣政府花6.29億元買回美麗灣渡假村，台東縣長饒慶鈴今天在議會表示，美麗灣建築物縣政府是沒能力經營，「到時候一定委外經營」。

台東杉原海水浴場美麗灣渡假村業者提出仲裁，仲裁結果台東縣政府必須以新台幣6.29億元買回建築物。

台東縣議會目前進行定期大會，美麗灣案成為縣議員關注焦點，尤其是美麗灣建築物如何利用，今天副議長林琮翰再度就相關議題質詢饒慶鈴。

林琮翰質詢表示，環團不斷的抗爭，釀成台東縣政府必須花6.29億元買回美麗灣的局面，現在環團又到處陳抗要拆除美麗灣建物，「只要有環團再抗議，我就帶縣民來反抗，看誰的聲音大，不能完全照環團走。」

林琮翰要財政及經濟發展處長盧協昌轉告環團「他們（環團）可找人買，買了後環團要拆，他們自己去拆」。

饒慶鈴回答時說，「他們（環團）可以找人來買，但是講這些都沒有用，6.29億元是仲裁庭委託高雄市不動產協會估價，不是環團說多少就是多少」。

饒慶鈴說，台東縣政府可能沒有能力經營這棟建築物，「到時候一定是委外經營，只要有興趣的都可以提出計畫。」

饒慶鈴再次強調，美麗灣建築物的處理原則，她說，很簡單，花6.29億元買回，未來的經營在財務上一定要損益平衡，至於如何利用，開放意見。

林琮翰建議，可以將建築物規劃朝向供長照中心使用，或是和杉原海水浴場結合活化使用，縣政府要拿出勇氣來正確經營美麗灣建物，環團如果再有異議，他絕對帶頭對抗。

美麗灣 台東 建築

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