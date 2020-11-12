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台東慢食評鑑結果出爐 2家共獲慢食3星獎

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣長濱鄉「畫日風尚Sinasera 24」展現持續突破自我的料理創作，拿下今年慢食評鑑最高殊榮3星獎。圖／台東縣政府提供
台東縣長濱鄉「畫日風尚Sinasera 24」展現持續突破自我的料理創作，拿下今年慢食評鑑最高殊榮3星獎。圖／台東縣政府提供

台東縣府主辦2年一次的台東慢食評鑑，結果今天出爐，長濱鄉「畫日風尚Sinasera 24」與延平鄉「烏尼囊多元文化工作坊」，擊敗29家競爭對手，拿下慢食最高殊榮3星獎。

農業處長許家豪表示，台東慢食評鑑，共有70家參加，經過書面審查、初審、複審三階段後，選出31家星等店家，再由8位國內知名專業評委，實地到訪店家進行評鑑。

評鑑過程中，長濱鄉的Sinasera 24，對於時令食材的運用精巧，風味匠心獨具，視覺、味蕾與香氣驚喜兼具，展現持續突破自我的料理創作，深獲評委一致肯定，奪下最高殊榮3星獎。

另一奪下慢食3星獎的延平鄉烏尼囊多元文化工作坊，從布農族傳統飲食文化出發，以煙燻、柴燒、風乾等方式，充分展現食物的真滋味，令評委驚艷感動。

農業處表示，榮獲慢食二星肯定的共有6家、慢食一星則有15家，此外，最佳發展潛力獎計有8家。縣府將於14日盛大舉行頒獎儀式。

台東縣延平鄉「烏尼囊多元文化工作坊」，從布農族傳統飲食文化出發，展現食物的真滋味，也獲得慢食評鑑最高殊榮3星獎。圖／台東縣政府提供
台東縣延平鄉「烏尼囊多元文化工作坊」，從布農族傳統飲食文化出發，展現食物的真滋味，也獲得慢食評鑑最高殊榮3星獎。圖／台東縣政府提供

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