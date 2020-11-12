宜蘭「天菜」民代脫了！為幫家扶弱勢童首獻健美六塊肌

宜蘭市31歲市民代表連聖懷擁魔鬼身材，被女性選民視為「天菜」，這次他為了宜蘭家扶中心，褪下半身衣裳，自費拍攝公益月曆，扣除成本以後，每本捐出100元，全數捐給家扶中心，他也鼓勵家扶孩童勇於追求夢想，「就算失望，也絕對不要絕望！」

連聖懷是國立中山大學電機碩士，擁180公分身高，這屆市民代表選舉時，因擁有陽光外表，修長、健美身材，拜票期間就受到不少討論，連聖懷求學時為學校柔道選手，每天維持運動好習慣，4年前接觸健身，練就結實六塊肌，「天菜」外表讓他擁有不少粉絲。

今年連聖懷與好友合作，利用宜蘭龜山島當背景，拍攝系列寫真集，出版「2021連聖懷公益桌曆」，首次在鏡頭前大秀性感肌群，配上藍天白雲的美景，12個月份都有不同主題。連聖懷說，每賣出一本，都會捐出100元給宜蘭家扶中心，將希望傳遞出去，讓家扶扶助童擁有更多資源築夢。

至於為何從政至今要「豁出去」？連聖懷說，他從政以後很多機會接觸若是同，發現許多孩子因為家庭因素，被迫提早長大，打工貼補家用，反而壓縮求學時間；他希望用健身方式，鼓舞孩子，「不是瞬間獲得多大成就，而是一輩子能累積多少成績」。

他也以天團五月天《倔強》裡的歌詞「就算失望，不要絕望」，勉勵家扶中心扶助童，他說，擁有希望才能有改變力量，就像健身，最後一刻堅持到底，甜美果實就是你的，無論遇到任何困難，都希望孩子勇於築夢，桌曆發行理念，就是鼓勵這些孩子。