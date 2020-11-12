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花蓮火車票一票難求 縣議員建議節日加開公路返鄉專車

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
蘇花改通車後，北花客運上路，縣議員張美慧建議在重要節日開辦客運返鄉專車，分流人潮。圖／首都客運提供
蘇花改通車後，北花客運上路，縣議員張美慧建議在重要節日開辦客運返鄉專車，分流人潮。圖／首都客運提供

東部鐵路火車票一票難求，是不少花蓮人心中的痛，縣政府在重要節日開辦返鄉專車，包火車載縣民返鄉；縣議員張美慧今天建議，可增開客運的返鄉專車，給民眾更多選擇。縣府表示，曾調查民眾意見，意願不高，會再與客運公司討論。

張美慧今天在議會質詢指出，縣府與台鐵合作的返鄉專車行之有年，效果也不錯。不過，既然蘇花改已經全線通車，北花客運也上路了，縣府可再開辦北花公路的返鄉專車，由縣府補貼車資，以優於火車票價格的票價，吸引縣民搭乘，可做到分流，也讓縣民有第二個選擇。

她表示，客運的行車速度不比台鐵，這部分希望縣府能繼續爭取蘇花改的大客車專用道。另一方面，公路總局在今年的端午、中秋和雙十連假，已著手試辦蘇花改的公車優先道，端午節在宜蘭蘇澳端，中秋和雙十連假則加入了花蓮境內太魯閣大橋到崇德內側車道，確實節省行車時間。

返鄉專車，開辦北花公路返鄉專車，縣府補貼車資，提出優惠專案，用優於鐵路票價分流，公路返鄉專車，讓大家有第二選擇，

花蓮縣政府民政處長林金虎說，縣府在春節、端午、中秋和清明節共4個重要節日，固定開辦鐵路的返鄉專車，載縣民返鄉返工。公路客運部分，在蘇花改通車後縣府已經有在考慮，只是因為要配合客運公司，發車地點在台北南港和新北板橋，民眾意願不高。

張美慧認為，縣府調查時還未試辦大客車優先道，因行車時間長，影響民眾搭乘意願，建議縣府重做調查。林金虎表示，會再與客運業者討論。

蘇花改 張美慧 票價

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