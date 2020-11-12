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老鷹基隆港覓食屢落空 原來腳爪纏魚鈎
蔡姓鳥友到基隆港拍攝黑鳶（老鷹）英姿，發現有隻黑鳶覓食行為怪異，多次俯衝都撲空，放大照片檢視才發現，牠的腳爪竟纏上魚鉤，導致無法抓取食物。臉書社團拍鳥俱樂部社長黃蜀婷今天說，要救援這隻黑鳶難度很高，擔心牠可能未能順利進食死亡；希望大家愛護環境，保護生態，不要再發生類似悲劇。
黃蜀婷說，蔡姓鳥友昨天到基隆港拍攝黑鳶飛翔和覓食照片，發現有隻黑鳶覓食行為有異狀，放大牠的照片發現腳爪上竟然有魚鈎和細繩，猜測因此影響牠的覓食能力，無法抓取腐肉、內臟等食物。
蔡姓鳥友拍到黑鳶腳爪纏繞魚鈎和細繩的照片，引起同好討論，並關心黑鳶的處境。有人說看似民眾釣白帶魚的魚鈎，也有人說是龍蝦鈎。
黃蜀婷說，這隻黑鳶纏上的魚鈎不管用途為何，肯定都是人類丟棄造成的。黑鳶若無法正常進食，可能過幾天就會衰弱致死，希望民眾不要再隨意丟棄魚網及魚鈎，讓鳥類生存面臨更多危機。
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