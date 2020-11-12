老鷹基隆港覓食屢落空 原來腳爪纏魚鈎

蔡姓鳥友到基隆港拍攝黑鳶（老鷹）英姿，發現有隻黑鳶覓食行為怪異，多次俯衝都撲空，放大照片檢視才發現，牠的腳爪竟纏上魚鉤，導致無法抓取食物。臉書社團拍鳥俱樂部社長黃蜀婷今天說，要救援這隻黑鳶難度很高，擔心牠可能未能順利進食死亡；希望大家愛護環境，保護生態，不要再發生類似悲劇。

黃蜀婷說，蔡姓鳥友昨天到基隆港拍攝黑鳶飛翔和覓食照片，發現有隻黑鳶覓食行為有異狀，放大牠的照片發現腳爪上竟然有魚鈎和細繩，猜測因此影響牠的覓食能力，無法抓取腐肉、內臟等食物。

蔡姓鳥友拍到黑鳶腳爪纏繞魚鈎和細繩的照片，引起同好討論，並關心黑鳶的處境。有人說看似民眾釣白帶魚的魚鈎，也有人說是龍蝦鈎。