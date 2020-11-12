田徑場改建3度流標 基市議員：等到花兒都謝了仍沒動靜

基隆市政府發包改建市立田徑場3度流標，基隆市議員陳宜今在市議會質詢時說，民眾期待新運動場，沒想到「等到花兒都謝了」仍無動靜；市議員張顥瀚也關切延宕原因。教育處長林祝里說，因全台缺工及工期壓縮讓廠商卻步，審慎樂觀看待第4次招標作業，工程預計2022年7月完工。

基隆市立田徑場主建築拆除重建（含停車場）及周邊運動服務設施改善工程，總經費4億1600多萬。基市府今年5月辦理工程說明會，9月8日辦理第1次招標，因無人投標流標，10月間又兩度招標仍流標，說明會稱新田徑場將在2021年底完工面臨跳票。

陳宜表示，市立田徑場用了40年總算要翻修，但今年7月就「風聲」要拆了，不少人期待全新田徑場，沒想到幾個月過去，「等到花都謝了」一直沒有動靜，要求教育處隨時在田徑場公布欄公告進度，讓民眾知道。

張顥瀚說，先前到新竹市參加城市設計展，當地市立田徑場過去跟基市一樣，都是「圍起來」的大量體形式，改建後已改善。他認為基隆市立田徑場的工程設計圖比竹市好，為何會連續3次流標，要求教育處說明原因。

林祝里說，流標後召開檢討會議，分析原因為目前全台缺工，讓營造廠不敢投標；此外工程設計壓縮工期，減少民眾因施工不能使用田徑場的空窗期，也會影響廠商投標意願。目前已在辦理第4次招標，經教育處積極邀標，對13日開標作業審慎樂觀。