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國小埋在深山中..1把開山刀＋40年思念7旬校友找回母校

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
土場國小早期學生升旗集合樣貌。圖／土場國小校友會提供
土場國小早期學生升旗集合樣貌。圖／土場國小校友會提供

宜蘭縣大同鄉土場國小1978年撤校後，校園就此埋沒在深山的荒煙蔓草中，去年老校友廖文龍靠著盤據心中數十年的思念，帶著妻子沿土場溪床上溯，他依一把開山刀，循當年上學路走回歡笑的校園，景物仍停留在當年撤校時的那一刻，這座林業史的遺跡，終於有露臉的機會。

廖文龍是土場國小18屆校友，民國53年小學畢業後，直到去年9月，他才有機會踏上母校土地，中間已經相隔超過半世紀。廖文龍說，太平山林場結束筏木後，轉型觀光遊樂區，他曾在40歲時重回舊地，無奈林區的建物、標誌，一個曾經熱鬧非凡的小村莊，所有值得回憶的事物，隨著林區關閉一併結束，當時心中就已經種下種子，「我想要找到以前的母校」。

60歲退休後，廖文龍與幾名親戚閒聊，「國小還在嗎？」沒想到一句疑問只換來幾句「學校統統不見了」、「早就被土石流淹沒了」。不信邪的廖文龍，去年在臉書成立校友社團，陸續邀集幾名老校友重聚，「大家各說各的，那就不如我們親自找看看」。

廖文龍心想，以前國小就在今太平山售票亭的正對面，橫過溪往上走肯定找得到。去年9月17日清晨，70歲的廖文龍帶著妻子，從售票亭出發，兩人徒步跨過土場溪，沿著循著記憶中的路徑往山林走去，他靠著一把開山刀開路，在漫草中摸索1小時，先找到舊家遺址，沒多久熟悉的舊校門出現在眼前，「我有3分鐘說不出話」。

廖文龍形容，看到母校還在很欣慰，解決他內心盤據已久的懸念，但人事已非，「心理卻也很不是滋味」。回家沒多久，他組織校友踏上尋根之旅，約10名校友循著廖文龍開闢的山路，重回舊校園，雖然木造建物不在，但當時上課的教室、噴水池、操場，仍維持撤校時的樣貌。

多名校友動手整理校園，坐在林蔭中細數校園點滴，小時候生活過往重現眼前，幾名老校友相隔數十年再度同框留影，時光重回到求學的那一刻。校友許秀雲回憶，找到母校那一刻，許多同學眼眶泛紅，她也被同學情緒感染，一路流著淚水整理母校，即使尋根之旅已經個了1年，現在回想當天情境，內心還是充滿感動。

土場國小早期學生升旗集合樣貌。圖／土場國小校友會提供
土場國小早期學生升旗集合樣貌。圖／土場國小校友會提供
土場國小的舊校門，即便已經撤校40年，景物仍停留在當年撤校時的那一刻。圖／土場國小校友會提供
土場國小的舊校門，即便已經撤校40年，景物仍停留在當年撤校時的那一刻。圖／土場國小校友會提供
即便已經撤校40年，校園景物仍停留在當年撤校時的那一刻。圖／宜蘭縣文化局提供
即便已經撤校40年，校園景物仍停留在當年撤校時的那一刻。圖／宜蘭縣文化局提供
通往土場國小需要走過土場溪，沿溪上溯再走入山裡。圖／土場國小校友會提供
通往土場國小需要走過土場溪，沿溪上溯再走入山裡。圖／土場國小校友會提供
參與尋根之旅的老校友，動手清理校園，讓這座廢校40多年的老學校重現過去風光。圖／土場國小校友會提供
參與尋根之旅的老校友，動手清理校園，讓這座廢校40多年的老學校重現過去風光。圖／土場國小校友會提供
通往土場國小需要走過土場溪，沿溪上溯再走入山裡。圖／土場國小校友會提供
通往土場國小需要走過土場溪，沿溪上溯再走入山裡。圖／土場國小校友會提供
即便已經撤校40年，校園景物仍停留在當年撤校時的那一刻。圖／土場國小校友會提供
即便已經撤校40年，校園景物仍停留在當年撤校時的那一刻。圖／土場國小校友會提供

太平山 遺址 土石流

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