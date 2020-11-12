塵封41年！ 7旬校友深山返校 宜蘭土場國小重見天日

塵封超過40年的宜蘭縣土場國小，因為老校友的鍥而不捨，循著當年上學路披荊斬棘，終於讓母校重見天日，上演溫馨版的「返校」。

宜蘭縣大同鄉土場國小，早期是太平山林場子弟就讀的小學校，後來因砍伐量漸減，森林鐵道又遭颱風摧毀，學校在1978年撤校，去年校友發起尋根之旅，走回當年歡笑的校園，景物仍停留在當年撤校時的那一刻，校友爭取將母校列為歷史建築，盼這座見證太平山林業史的老校園，有朝一日重現在大眾眼前。

早期太平山林業興盛，林業從業人員以山林為家，林區先後設有3間國小，提供林業子弟就讀，後來因林業砍伐量漸減，林業政策轉型，3所國小陸續撤校，土場國小最晚撤校，卻也是目前唯一完整保存的小學校園。

「土場國小還在嗎？」撤校41年的土場國小，原址位於土場溪畔，最年輕的畢業校友也已年屆50。原以為校園已經遭歷年颱風摧毀，淹沒在荒煙漫草中，許多校友早已不抱期望。

70歲的校友廖文龍不相信學校被土石埋沒，去年9月帶著妻子踏上返校之路，沿途披荊斬棘，終於找到母校舊址。

看到校門的那一刻，廖文隆形容內心百感交集，沒想到畢業50多年來，歷經多次颱風、豪雨，校舍依然穩固，激動向妻子說「學校真的還在！」

去年9月26日，廖文龍循著原路，帶著幾名校友相約回鄉，遼溪過河，這間隱藏在山林的的母校，除了木造建築損壞外，水泥建物幾乎完好未受損，老學校維持當年撤校的樣貌。

28屆校友許秀雲不忍土場國小再次消失在山林中，她利用1年時間，整理土場國小的資料、老照片，輔以老校友的回憶，向文化局提報列為歷史建築。

日前縣府文化局召開文化資產審議會，文資委員認為校園紋理仍在，校園見證林業發展歷史，具文化資產價值，一致通過將土場國小列冊追蹤，近期將再開會，審議是否正式登錄為歷史建築。