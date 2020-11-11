基隆捷運 林右昌：現在是最有把握時刻

中央社 / 基隆11日電

基隆市議會今天進行施政總質詢，多名議員關切基隆捷運規劃和進度。基隆市長林右昌說，現在推動基隆捷運應該是20、30年來最有進展、最有把握而且最有自信的時刻。

林右昌答詢表示，在他擔任市長前，基隆市推動捷運說實在是自己一頭熱，編了預算但規劃完後推動不下去，他上任後沒有編列捷運規劃預算，因為他非常清楚基隆捷運建設不是那種推法，一開始在規劃基隆捷運時的論述和策略就錯誤，如果只想單靠基隆，再一百年也蓋不成。

林右昌說，這次台北市、新北市2個直轄市願意和基隆市攜手合作，是因為站在整體國土規劃、首都圈區域發展，和基隆河谷從南港延伸的產業發展，與基隆市對大型國家建設的投入，提升自己的能量，讓雙北市願意和基隆市合作。

林右昌指出，基隆捷運的端點當然希望按照原本想法能接到會展旅運智慧大樓，另外，從八堵到基隆車站是很狹窄的路廊且有火車在行駛，必須務實考量問題，未來中運量的捷運到底要怎麼蓋。

林右昌表示，是拆一邊、蓋一邊，還是全部拆掉以接駁方式，平面、地下、高架等形式，仔細想會碰到很多問題，如果是4軌方案可能會拆除部分民宅，地方是否能接受？若是高架系統，也會碰到成功陸橋和31號橋改建，但這2座橋對基隆市的交通非常重要。

林右昌說，八堵到基隆端應該趁這個機會讓交通部鐵道局提出不同的方案，基隆現在被鐵路切成兩半，也趁機能都市縫合，對基隆最好的策略是如何借力使力，藉捷運建設順便把困擾幾十年的問題一併解決，不敢說能百分百解決，但能夠解決一半、3成，對基隆來說都是進步。

林右昌表示，現在比較傾向讓鐵道局把不同方案的利弊得失，甚至包括對基隆的交通衝擊，和施工期間通勤族如何還能便利的上班，什麼方案是大家可以接受，把衝擊降到最低，又可以完成捷運建設和都市縫合，這是他最在意的事，他傾向等鐵道局方案出來後，讓議會和市民一起討論，尋求共識。

基隆 捷運 林右昌

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