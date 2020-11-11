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田中央出手改造 宜蘭百年歷史西鄉德政碑成為美麗公園
由知名的田中央聯合建築師事務所團隊主導設計「宜蘭河綠水漫遊廊道」，今天完工啟用，市公所把西門橋旁的百年歷史建-西鄉德政碑平台，打造為德政碑公園，整體景觀煥然一新，是一處具有歷史人文深度的河畔休憩空間，適合親子同遊或野餐。
「西鄉廳憲德政碑」位於宜蘭市往員山鄉的西門橋東側堤防，是為紀念了日據時代首任宜蘭廳長西鄉菊次郎的治績而設立的。西鄉菊次郎任內主要政績整治宜蘭河，鄉民免於水患之苦，他離任後，地方仕紳於明治38年（1905）豎立「西鄉廳憲德政碑」以資紀念，石碑具有百年歷史，已登錄為歷史建築，是日本遊客必訪景點。
由於平台老舊且空間與人行路線區隔形成閒置角落，宜蘭市公所向交通部觀光局爭取經費打造「宜蘭河綠水漫遊廊道」，市長江聰淵今宣布完工啟用。該項工程是由曾獲多次國際設計獎項的「田中央聯合建築師事務所團隊的黃聲遠老師主導設計」，整理平台的同時，也改善堤頂自行車道及休憩空間，並利用斜坡整理為橋下地景遊憩區。
田中央工作群建築師陳聖儒表示，採取山、海、河交會的理念規劃設計，彷彿「像浸濕在漫水之中的沖積蘭陽平原」，由水聲的引導慢漫穿遊其中，串成河畔綠水漫遊廊道，將西門橋區域規畫成德政碑公園，提供適合遊憩及野餐的河畔休憩空間。
江聰淵說，宜蘭河濱公園蘊含豐富人文歷史，市公所繼西門橋下的便民廁所、津梅棧道2.0的完工、及「宜蘭河綠水漫遊廊道」啟用後，整體宜蘭河濱公園由北到南岸或南到北岸的綠色路廊更加活絡，也讓河濱公園的綠色生活圈更完整。
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