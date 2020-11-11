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基隆醫院慶祝成立123周年 泌尿科整合醫療中心揭幕

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
衛生福利部基隆醫院今天舉辦123周年慶，頒發「健康醫王」、「第一線員工楷模」等獎項。圖／衛福部基隆醫院提供
衛生福利部基隆醫院今天舉辦123周年慶，頒發「健康醫王」、「第一線員工楷模」等獎項。圖／衛福部基隆醫院提供

衛生福利部基隆醫院今天舉辦123周年慶，泌尿科整合醫療中心也在今天揭幕，讓看診、檢查治療及衛教等流程更順暢，提供就醫民眾更細心、貼心及用心的醫療服務。

基隆醫院今年生日慶祝活動主題是「這疫年，感謝有您」，安排光隆家商儀隊進行氣勢磅礡的開場表演，並邀醫院愛樂志工呂珠季鋼琴演奏及志工隊活力四射舞蹈演出。

基隆醫院在慶祝活動中表揚「健康醫王」、「第一線員工楷模」、「員工服務榮譽（5年、10年、20年）」、「臨床優良教師」及「優良志工服務」等獲獎人員。

新冠肺炎疫情侵襲全球，政府頒發「防疫獎章」給防疫有功的個人及團體，林慶豐感謝全院人員齊心努力及外包廠商全力配合，衛生福利部基隆醫院也獲表揚。

基隆醫院積極改善院內軟、硬體設施，提供民眾優質及舒適的就醫環境。泌尿科整合醫療中心今由衛生福利部醫福會副執行長林三齊、國策顧問童永、立委蔡適應服務處執行長陳東財、基隆市衛生局副局長杜雅惠、消防局副局長翁藝瑛和多名里長，以及醫療、養護與福利機構代表，一同以點燈儀式揭幕。

基隆醫院院長林慶豐說，為讓泌尿科病人有舒適、溫馨且專業、獨立隱私的就醫空間，讓看診、檢查治療及衛教等流程更加順暢，籌設泌尿科整合醫療中心。醫院並引進治療尿失禁先進儀器，利用電磁波刺激骨盆附近的肌肉產生作用，為患者提供非侵入性的治療。

衛生福利部基隆醫院泌尿科整合醫療中心今天揭幕。圖／衛福部基隆醫院提供
衛生福利部基隆醫院泌尿科整合醫療中心今天揭幕。圖／衛福部基隆醫院提供
衛生福利部基隆醫院今天舉辦123周年慶，頒發「健康醫王」、「第一線員工楷模」等獎項。圖／衛福部基隆醫院提供
衛生福利部基隆醫院今天舉辦123周年慶，頒發「健康醫王」、「第一線員工楷模」等獎項。圖／衛福部基隆醫院提供
衛生福利部基隆醫院今天舉辦123周年慶，頒發第一線員工楷模、優良志工等獎項。圖／衛福部基隆醫院提供
衛生福利部基隆醫院今天舉辦123周年慶，頒發第一線員工楷模、優良志工等獎項。圖／衛福部基隆醫院提供
衛生福利部基隆醫院今天舉辦123周年慶，頒發第一線員工楷模、優良志工等獎項。圖／衛福部基隆醫院提供
衛生福利部基隆醫院今天舉辦123周年慶，頒發第一線員工楷模、優良志工等獎項。圖／衛福部基隆醫院提供

基隆 衛生局 新冠肺炎

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