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影／全國最老宜蘭酒廠111年生日 發表首支限量金棗茶酒

聯合報 / 記者戴永華/宜蘭即時報導
宜蘭酒廠慶祝111歲生日，今天發表首支以精典釉燒瓶裝的「玉山金棗茶酒」，全台限量只有111支。 記得戴永華/攝影
宜蘭酒廠慶祝111歲生日，今天發表首支以精典釉燒瓶裝的「玉山金棗茶酒」，全台限量只有111支。 記得戴永華/攝影

宜蘭酒廠成立於西元1909年，是全台最老的人瑞級酒廠，今年適逢酒廠建廠111周年，廠方特別生產1.11公升的「玉山金棗茶酒」，採陳年烏龍茶及金棗茶蒸餾而成，瓶身是黑色霧面的釉噴窯燒，簡約大器，限量只有111瓶。

全台年資最深的宜蘭酒廠訂於今天上午11點11分，舉辦111周年生日慶活動，除了多項商品以111元優惠消費者，最特別是發表一款全台僅有的玉山金棗茶酒。廠長王正利表示，這款酒選用甕藏陳年烏龍茶酒，結合宜蘭在地特色農產製成的金棗酒，蒸餾而成，酒精46.8度，氣味香醇，入口回甘。

王正利說，為附予特別的瓶身，以鶯歌窯製技術，製作時釉料從瓶頸處往下流，經釉噴窯燒後呈現自然流線，每瓶的紋路都不相同，而黑色霧面質感穩重大器，每支各有編號，可說是獨一無二藝術品，只限量製作111瓶，提供70瓶對外販售，每瓶3千元。

今天除了發表金棗茶酒外，還有兩款特別版的金雞陳年紅露酒，重新包裝成周年慶紀念酒，以慶祝人瑞級酒廠生日快樂。

宜蘭酒廠向來以生產紅露酒為主，之所以會有金棗茶酒這支新款酒，是日前宜蘭縣第一次舉辦國際馬拉松賽事時，主辦單位建議採用全國九成產自宜蘭金棗，做為製造此次馬拉松活動貴賓酒的元素，於是委由宜蘭酒廠融入烏龍茶酒，製成獨一無二的金棗茶酒，具收藏價值。

台灣國際馬拉松協會與蘭陽城鄉美學基金會等主辦單位，購入玻璃瓶裝的大小金棗茶酒共3千多瓶，做為活動贈酒，每一瓶都有編號，同時在賽前的選手之夜安排義賣活動，編號88號酒由蘭陽21世紀宏鎰集團以8萬8千元義購。

今天在宜蘭酒廠的111周年慶活動中，蘭陽城鄉美學基金會送出編號111的金棗茶酒給酒廠，祝福生日快樂，酒廠同時也把蘭陽21世紀宏鎰集團日前買到編號88號的金棗茶酒，交由集團副總林心羚代表收下，所得義賣所得款項捐給宜蘭聯合募勸基金會，使活動更有意義。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

宜蘭酒廠慶祝111歲生日，今天發表首支以精典釉燒瓶裝的「玉山金棗茶酒」，全台限量只有111支。 記得戴永華/攝影
宜蘭酒廠慶祝111歲生日，今天發表首支以精典釉燒瓶裝的「玉山金棗茶酒」，全台限量只有111支。 記得戴永華/攝影
宜蘭縣第一屆國際馬拉松比賽的貴賓贈酒，玻璃瓶裝「金棗茶酒」，其中有部分做為義賣，捐助宜蘭聯勸。 記得戴永華/攝影
宜蘭縣第一屆國際馬拉松比賽的貴賓贈酒，玻璃瓶裝「金棗茶酒」，其中有部分做為義賣，捐助宜蘭聯勸。 記得戴永華/攝影

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