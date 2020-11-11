蘇澳鎮復刻傳統客家婚禮 百年「竹砲」點火當禮炮

宜蘭蘇澳鎮南強里為全台少有的近海客家聚落，11月21日將舉辦「山海客家文化節」，復刻傳統竹砲充當迎賓禮砲，還有竹轎娶親、客家美食饗宴以及單車漫遊活動，重現傳承百年的客家傳統儀式，鎮長李明哲邀請民眾一起體驗大南澳地區的客家風情。

大南澳地區分為南澳鄉、蘇澳鎮，兩地僅以台九線相隔，日據時期客家族群移入當地開採樟腦，後來在近海的朝陽地區落地生根，成為蘇澳鎮最龐大的客家聚落，與鄰近的南澳原鄉隔省道相望。

李明哲說，蘇澳鎮南強里為全台少數依山、靠海的客家聚落，傳統產業除了開採樟腦，還發展出近海漁業，產業項目山海兼具，是宜蘭相當具有特色的文化聚落。

今年鎮公所首辦「山海客家文化節」，今上午復刻傳統竹轎、竹砲，由鎮長李明哲伉儷扮演新郎、新娘，上演客味十足的迎親活動，甜蜜互動羨煞在場眾人。當地社區今也復刻傳統的「竹砲」，利用電石加上竹筒，點火後放出震耳聲響，早期僅為嚇跑野獸，今活動則演變為迎賓大砲，復古味十足。

蘇澳鎮公所表示，為了延續大南澳地區百年的客家文化，山海客家文化節規畫系列活動，有布馬竹轎迎親、21響竹砲、客家鴿主展演、古物展、文化DIY體驗等；另外，還有美食饗宴，除了海鮮、農產外，還有草仔粿等特色美食開放嚐鮮，活動從21日上午持續至下午3點止。