麗寶樂園渡假區落羽松祕境開放 推天空之夢落羽松套票

今年的落羽松紅的美景來得較晚，麗寶樂園渡假區的落羽松祕境現已對外開放，一公里的落羽松林搭配廣闊草原，吸引許多家庭帶著小朋友和毛孩拍照玩樂，官網推出「天空之夢落羽松套票」，探訪落羽松林再搭乘全台最大摩天輪，從摩天輪上也能看到大片落羽松祕境全貌。

麗寶樂園渡假區占地200公頃，落羽松祕境位於渡假區東側，從麗寶Outlet Mall二期步行即可抵達，即日起開放到11月20日，開放時間為平日11點到下午４點30分、假日10點30分到下午４點30分，綿延長達一公里、近千棵綠黃漸層的落羽松，搭配著全台最大摩天輪景緻，也成為婚紗照取景的新景點。