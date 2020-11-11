林右昌：我愛用國貨 只吃國產豬

政府鬆綁含萊克多巴胺美豬、30月齡以上美牛輸台，基隆市議員何淑萍今天在議會總質詢，詢問官員是否會買萊豬，現場無人舉手，市長林右昌說，「我愛用國貨，我只吃國產豬」。

何淑萍表示，基隆市以廟口小吃聞名，很多小吃要用豬油提香，國人又喜歡吃內臟，孕婦坐月子要吃內臟補血，有些再製品也看不到原形，是市民健康重要，還是前瞻計畫預算重要。

市長林右昌答詢說，前瞻計畫和市民健康是兩件事，市府應該努力爭取前瞻計畫，但也要確保市民健康，不是2選1的問題，「牠（萊豬）可以販售，不代表我們一定要買」，政府機關作為採購方，當然可以主張不要購買萊豬。

何淑萍詢問現場官員，會去買進口的萊豬請舉手，現場沒有官員舉手，何淑萍接著說，換個方式，「我買5公斤的萊豬送給你們，會拿回去和家人享用的請舉手」，現場仍沒有官員舉手。

林右昌表示，「我愛用國貨，我只吃國產豬」，萊豬的事情跟有錢、沒錢沒關係，加拿大豬又好又便宜，其實比美國使用萊劑的豬還要便宜，此外，不是政府要去進口萊豬來賣給國人，這是市場機制，所以自己愛用國貨，不會買萊豬。