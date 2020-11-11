雙11國光客運3路線免費 乘客省百元直呼賺到

趕上雙11購物節熱潮，電商與國光客運合作，今天搭乘1800、1813和1818路線費用全免，一名乘客說，今天來回可省下新台幣100多元交通費，賺到了。

國光客運董事會特別助理陳永昌表示，上午上班尖峰時段國光客運發揮最佳運能，上午6時20分以後基隆往台北班次班班滿座，至上午8時30分共發出47班次，排隊情況也十分正常，上午9時過後的離峰時段，每班次搭乘人數也有約8成。

家住基隆市安樂區一對退休林姓夫妻，上午8時30分從基隆搭1813路線前往台北，準備再轉乘到中壢一日遊，因為兩人從住家到客運站使用基隆市公車敬老票，搭公車也能免費，等於今天到中壢一日遊的交通費不花一毛錢。

一名男性乘客說，每個月往返基隆台北的交通費約新台幣2000多元，今天來回可省下100多元，賺到了，還有6名退休婦人一早相約搭免費客運，從基隆到台北後再轉車到中壢，打算要去看落羽松。

電商日前宣布與國光客運跨界合作，今天搭乘3大路線國光客運費用全免。免費路線包括「1800中崙/市府轉運站-基隆」、「1813台北-基隆」、「1818台北-中壢」。