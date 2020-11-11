花蓮青年住宅110年交屋 議員反映外牆漏水嚴重

花蓮縣政府推動賣斷式青年安心成家住宅預計明年交屋，有縣議員今天質詢指出，部分牆面漏水嚴重，未完工就出現大面積滲水痕跡、地面長青苔。縣府說，屬零星個案，會改善完成。

花蓮縣議會今天進行縣政總質詢，國民黨籍縣議員鄭寶秀質詢指出，青年安心成家住宅是花蓮縣有史以來最大的建案工程，也拿下2020年國家卓越建設獎，最佳規劃設計類、最佳施工品質及最佳社會住宅類3個金質獎，但實際上似乎有落差。

鄭寶秀指出，今年陸續接獲民眾反映青年住宅的漏水問題，滲水導致牆面出現大面積白色水痕，反映後施工單位以明管、建材包覆滲水區等方式因應，漏水狀況至今沒有改善，地面甚至都長出青苔，質疑金質獎施工品質有落差。

花蓮縣政府建設處長鄧子榆答詢指出，經清查後，研判漏水狀況有2項原因，因正式管線還沒完成，因施工需要暫時以臨時性管線接水，等到正式管線銜接好後就會改善，到時候會一併清理建物下方積淹及青苔痕跡。

鄧子榆指出，也有發現部分樓層管線防水施工沒有處理好，已要求施工單位務必修復完成，完工前一定會測試完成，與施工廠商合約上也簽訂，交屋後主建物、設施保固是5年，若交屋後有問題，也會負責改善，強調這只是零星個案，影響戶數並不多。

花蓮縣府在新城鄉北埔興建青年住宅，在前縣長傅崐萁任內推動，共興建7棟住宅大樓，住宅651戶，室內坪數約16坪，每戶新台幣250萬元；店面158戶，每戶320萬元；2017年動工，預計年底完工，明年4月交屋，

花蓮縣政府指出，青年住宅以「賣斷式」出售，與一般社會住宅多以出租方式不同，目前住宅、店面訂約戶已超過8成。