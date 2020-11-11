台東縣環保局深入離島 推廣用水安全

台東縣環境保建立離島安全飲用水觀念及自來水相關處理方式，邀請環境教育講師今前往綠島及蘭嶼，向鄉民進行宣導，希望培養飲水安全相關知識，落實生活當中。

環保局水質保護科表示，離島鄉親常反映自來水加熱過程中形成鍋垢或水垢問題，其實自來水加熱後，主要是硬度較高的水煮沸後產生碳酸鈣沉澱的自然現象，最常見的是鈣離子及鎂離子，是可安全飲用的。

環境教育講師特別提醒，民眾應注意勿飲用自行取用山泉水、井水或地下水，而居家蓄水池、水塔應加蓋，避免兩水、污物或昆蟲進入，且至少每半年清洗一次，居家飲用水最好以自來水煮沸後，打開蓋子再煮沸3至5分鐘。

對於民眾用水安全，除自來水公司嚴謹的淨水處理，環保局亦定期針對自來水水質進行監測，而考慮到蘭嶼鄉非自來水用戶檢測上的困難，今年度發放大腸桿菌群快篩片並提供使用教學，快速簡單又能隨時隨地檢查住家用水情況，讓民眾飲用水更安心。

水質保護科呼籲，安全飲用水需要民眾配合維護水源、勿任意飲用地下水，做好飲用水設備定期維護清潔，防止自來水二次污染，才能確保飲用水安全。