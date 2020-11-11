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花蓮青年住宅議員爆還沒完工外牆就漏水 縣府允諾處理
花蓮縣政府興建7棟共809戶青年安心成家住宅，工程進入尾聲，縣議員鄭寶秀發現還沒完工就漏水，質疑工程品質不佳。縣府建設處今天表示，已到場清查找出漏水原因，會妥善處理，並強調是零星個案，影響戶數不多。
位於新城鄉北埔地區的青年住宅，縣府保留109戶，其餘以賣斷式出售，包括住家600戶每戶250萬元、店面100戶每戶320萬元。
縣議員鄭寶秀今天在議會質詢時說，青年住宅快要完工，但她接獲民眾反映，到現場察看，發現部分牆面有滲水情況，產生大片水痕。她向縣府反映，施工單位嘗試改成明管、包覆建材尋求改善，但照樣漏水，下方地面甚至因此長出青苔。
她說，青年住宅工程還獲得2020國家卓越建設獎最佳規畫設計、最佳社會住宅和最佳施工品質3項金質獎，還有耐震標章、綠建築證書等，這樣的施工品質明顯有落差。
縣府建設處長鄧子榆答詢說，接獲反映立即到場清查，發現漏水位置都在二樓，屬於零星的個案。漏水原因有兩個，一是屬於施工期間臨時性的接水管線，到時候會接正式的管線，並將下方青苔清乾淨。另外就是因為封管做防水處理時，混凝土和管線的壓制層沒處理好，出現縫隙，會打掉混凝土，重新處理防水，測試確認沒問題了再封管，一定會妥善處理。
鄧子榆說，青年住宅目前訂約超過500戶，逾8成，預計明年4月交屋。標案對合約廠商要求的保固期限是5年，保固範圍涵蓋主建物跟設施，交屋後有問題，會負責改善。
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