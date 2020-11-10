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影／我出去！台東議員不滿縣府失約 怒砸名牌離場...縣長超尷尬

聯合新聞網 / 綜合報導
台東縣議員古志成不滿縣府官員作為，怒砸自己的名牌。圖翻攝自youtube「台東縣議會」
台東縣議員古志成不滿縣府官員作為，怒砸自己的名牌。圖翻攝自youtube「台東縣議會」

台東縣議員古志成因為不滿台東縣府官員，沒有依照先前承諾在布農族運動會放熱汽球，氣到在議會上怒砸名牌，引發熱議。

古志成表示，上個月在布農族運動會上，原本有規畫4顆熱氣球讓民眾體驗，縣府官員也承諾會安排，他還在網路上到處宣傳這個好消息，號召民眾到運動會體驗熱氣球，未料到了現場，卻沒有看見半顆熱汽球，也沒接到縣府通知，讓他覺得自己「被當空氣」，不受到尊重。

質詢期間，古志成越講越惱火，甚至拿起名牌怒摔，並向縣長饒慶鈴說「我給妳3分鐘，我不要趕你們出去，我出去啦」，隨後轉身離開議場，讓整個議場的氣氛降到冰點，饒慶鈴也難掩尷尬表情。

後來古志成回到議場，對自己失禮的舉動道歉，饒慶鈴也表示願意負起連絡議員的職責。

台東縣府交通暨觀光發展處長余明勳也表示，這部分確實有疏失，並表示熱汽球真的準備好了，但鄉公所認為場地太小放不，所以就取消了。

古志成轉身離開議場3分鐘，留下一臉尷尬的縣長饒慶鈴。圖翻攝自youtube「台東縣議會」
古志成轉身離開議場3分鐘，留下一臉尷尬的縣長饒慶鈴。圖翻攝自youtube「台東縣議會」

台東 饒慶鈴 熱氣球 布農族

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