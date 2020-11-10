蘭陽媽祖文化節改在3月媽祖誕辰舉辦？ 宜縣府：可研議

宜蘭縣政府舉辦的蘭陽媽祖文化節活動日前落幕，由於入秋後宜蘭常下雨，今有縣議員質詢，建議縣府把舉辦活動日期改在農曆3月23日媽祖誕辰。縣府表示，去年因為北台灣媽祖文化節輪到宜蘭，活動固定在秋天舉辦，今後可研議蘭陽媽祖節是否要更改日期。

北台灣媽祖文化節由北部地區幾個縣市輪流在9到10月間舉辦，去年輪到宜蘭縣，縣政府編列1千萬元經費配合擴大成海陸遶境，是北台灣媽祖文化節歷年活動中，最熱鬧的一次活動。今年舉辦蘭陽媽祖文化節延續去年活動時間，仍選在入秋，不過這次活動前大雨下不停，縣長林姿妙吃素好幾天，很擔心天氣，幸好活動期間的雨勢不大。

今天包括縣議員林麗、莊淑如、劉添梧及黃定和等人都針對蘭陽媽祖文化節活動進行質詢，林麗事前擲筊獲神明同意，請來一尊媽祖神像放質詢桌，前方擺三柱香，她質詢接連問了許多問題，包括昭應宮名稱的由來、站立的媽祖位於哪間廟等。

林麗質詢後遭國民黨及在野問政聯盟議員批評作秀，讓媽祖坐在書上，甚至人還離開媽祖，不尊重；不過民進黨議員也跳出來力挺，指縣政府舉辦活動可以讓媽祖搭火車，為何媽祖不能進縣議會？

劉添梧議員建議縣府，把蘭陽媽祖文化節改在農曆3月的媽祖誕辰舉辦；縣府秘書長林茂盛表示，對於議員的建議，縣府會納入研議，由於年度預算是在年底前審議完畢，待預算獲議員支持敲定後，縣府與宮廟共同籌辦的時間也都要考量。