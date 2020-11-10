花蓮環保局利用車牌辨識系統 加強空汙管控

花蓮縣和平地區經過蘇花改通車、台泥DAKA園區開園後，遊客增加易造成汙染，縣府環保局聯合宜蘭縣環保局執行汙染及噪音車輛攔查，並利用車牌辨識系統，針對柴油車寄發到檢通知，也輔導台泥和平場減少空汙等，讓和平地區成為花蓮首座零廢棄、零排放的循環經濟示範區。

環保局今年於中仁隧道北上入口及仁水隧道南下入口，各架設1套車牌辨識系統，目前已辨識7萬8162輛，根據資料庫針對柴油車自主到檢現況、車期及車重等資料後，主動寄發到檢通知1704輛，減少汙染車輛上路。

環保局表示，和平地區是遊客驅車進入花蓮縣轄的第一個部落，也是花蓮縣唯一環評承諾的總量管制工業區。針對柴油車空汙及噪音車輛，聯合宜縣環保局執行柴油車攔檢、跟拍及機動車輛噪音等跨區域聯合稽查，總計攔查與跟拍207輛，皆符合法規標準；針對疑似噪音車輛予以攔查檢測，共計攔查27輛，包含機車、小客車及貨車等。