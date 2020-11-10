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花蓮環保局利用車牌辨識系統 加強空汙管控
花蓮縣和平地區經過蘇花改通車、台泥DAKA園區開園後，遊客增加易造成汙染，縣府環保局聯合宜蘭縣環保局執行汙染及噪音車輛攔查，並利用車牌辨識系統，針對柴油車寄發到檢通知，也輔導台泥和平場減少空汙等，讓和平地區成為花蓮首座零廢棄、零排放的循環經濟示範區。
環保局今年於中仁隧道北上入口及仁水隧道南下入口，各架設1套車牌辨識系統，目前已辨識7萬8162輛，根據資料庫針對柴油車自主到檢現況、車期及車重等資料後，主動寄發到檢通知1704輛，減少汙染車輛上路。
環保局表示，和平地區是遊客驅車進入花蓮縣轄的第一個部落，也是花蓮縣唯一環評承諾的總量管制工業區。針對柴油車空汙及噪音車輛，聯合宜縣環保局執行柴油車攔檢、跟拍及機動車輛噪音等跨區域聯合稽查，總計攔查與跟拍207輛，皆符合法規標準；針對疑似噪音車輛予以攔查檢測，共計攔查27輛，包含機車、小客車及貨車等。
另外，環保局完成和平地區自動監測空汙系統，未經工廠軟體設備直接收集數據，讓工廠無偽造數據的機會。對於企業認養道路洗掃稽核部分，分別在和平車站前方與和仁卡南橋北端等主要道路口架設監控洗掃道路品質，當發現車行揚塵或道路髒汙可及時處置，讓街塵無所遁形。
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