花東漫畫季花蓮登場 敖幼祥等本土漫畫家盡展原創力

國立台東生活美學館主辦「花東漫畫季-漫畫GO有趣」特展，即日起在花蓮文創園區展出，邀請到以「烏龍院」風靡全台的漫畫家敖幼祥等多位本土漫畫家展出充滿原創力的作品，展出期間還有不同主題的漫畫教室，可以現場或線上預約報名。

「花蓮漫畫季」今天開幕，以「音樂漫畫馬拉松」的方式，由敖幼祥等多位台灣漫畫家，合作完成以花蓮為意象的漫畫，為展覽揭開序幕。

敖幼祥在花蓮潛心創作20多年，今年正逢他創作40周年，他的漫畫手稿、工作場景，都在「花蓮漫畫季」重現，尤其「烏龍院」的經典角色，在展區到處看得到，而他開到花東偏鄉小學作為漫畫行動教室的「烏龍院漫畫小巴」，也在這次展出之列。

主辦單位還邀請奇兒、徐木笛、蝗蟲哥哥、夏宜嵐、龍萱、楊承達等6名實力派本土漫畫家展出，讓民眾一窺台灣漫畫多元豐富的原創力。

台東生活美學館館長李吉崇今天表示，漫畫除了作為載體，更是多元的項目，期望未來有更多的漫畫活動能到花東。

「花東漫畫季」在花蓮文創園區6、7棟展出到11月29日，期間於15、21、22、28日有不同主題的漫畫教室，詳情可上https://www.facebook.com/fishanima/。