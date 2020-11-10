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花蓮罷免案再添2件 年底前連辦3場投票

中央社 / 花蓮縣10日電

繼富里鄉長陳榮聰提罷免案成立後，花蓮縣選委會日前再度公告罷免成立案，分別為秀林鄉代連一龍、秀林鄉景美村長金治雄2件，預計12月12日投票。年底花蓮將舉行3場罷免投票。

連一龍接受媒體採訪指出，相信選民眼睛是雪亮的，一定會還給他清白與公道；金治雄則表示，持續在基層努力，就是他的聲明。花蓮罷免案累計有3件，首例為富里鄉長陳榮聰案，將於11月28日投開票。

連一龍、金治雄與地方社區團體因處理「布拉旦遊客中心」場地使用及攤位等事件，與在地居民爆出爭議。罷免團體8月發動罷免案，過程中也有反罷免團體成立，雙方爭論不斷，罷免提案在10月完成第2階段連署。

花蓮縣選委會指出，連一龍、金治雄罷免案，連署人數分別為963人、253人，經審查後連署人數超過選舉區人數10%，依法宣告罷免案成立，訂於12月12日舉行罷免投票。

花蓮縣選委會表示，若有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，為罷免案通過，被罷免人應從公告日起解除職務；若罷免案未通過，在被罷免人任期內，不得再提出罷免案。

另外，依地方制度法規定，同一選舉區缺額達二分之一以上，均應補選，若鄉長、村長罷免通過將再舉行補選；若鄉代連一龍罷免通過，則會因同選區仍有其他鄉民代表，不再補選或遞補。

罷免 選委會

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