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大基隆歷史場景再現成果展 「浪花天」13日起展出1個月

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
大基隆歷史場景再現成果展，「浪花天」13日起展出1個月。記者游明煌／翻攝
大基隆歷史場景再現成果展，「浪花天」13日起展出1個月。記者游明煌／翻攝

基隆文化局推動「大基隆歷史場景再現整合計畫」有成，將以「浪花天」為名，11月13日起為期1個月，分別在要塞司令官邸與要塞司令部校官眷舍兩處展出，呈現基隆在歷史上的涵養與當代的人文特質。

文化局長陳靜萍今天在記者會表示，市府向文化部爭取經費，2017年開始推動「大基隆歷史場景再現整合計畫」，這次主視覺「浪花天」，以文字結合視覺的跨文化呈現。

雙展區之一的要塞司令官邸「時光之廊」，以一道道似「洋流」意象帶出展覽的敘事線，同時也是此次最吸睛的必看展區，數據流的形式不僅引領這座城市站上歷史舞台，也是乘載多元文化與匯集地方智慧的集合體。

陳靜萍說，要塞司令部校官眷舍則以「眺望」為題，讓藝術家吳燦政、莊志維、知名花藝師林哲瑋與谷汩文化透過當代的角度，站在歷史基點上，將在地人所熟悉的生活場景和這座城市的未來規劃，以藝術的語彙轉譯，與當代基隆對話感受這座城市以見過風浪的謙遜，望向未來。

文化局邀請民眾參與大基隆成果展，走進融合歷史歷史與當代基隆的人文場景，發掘在地智慧與城市的未來，感受基隆因海開始，因海而延續的城市生活感。相關資訊詳基隆市文化局粉絲專頁

大基隆歷史場景再現成果展，「浪花天」13日起展出1個月。記者游明煌／翻攝
大基隆歷史場景再現成果展，「浪花天」13日起展出1個月。記者游明煌／翻攝

基隆 文化局 藝術家

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